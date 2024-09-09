Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Покрышки загорелись в промзоне в Екатеринбурге на площади в 1 тыс. «квадратов»
МЧС: Покрышки горят в промзоне в Екатеринбурге на площади в 1 тыс. «квадратов»
Покрышки горят в промзоне в Екатеринбурге на площади в 1 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как сообщили в пресс-службе, возгорание покрышек произошло в промышленной зоне на улице Коммунистической в Екатеринбурге на площади 1 тыс. кв. метров, передает РИА «Новости». Там добавили, что к тушению пожара привлечено 45 человек личного состава и 19 единиц техники.
Ранее в Екатеринбурге пожарные спасли 23 человека при крупном пожаре в многоэтажке.