Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.0 комментариев
В Екатеринбурге пожарные спасли 23 человека при крупном пожаре в многоэтажке
В субботу в Екатеринбурге произошел крупный пожар в 27-этажном жилом доме на улице Дорожной, огнеборцам удалось эвакуировать 232 человека, из которых 23 были спасены из горящего здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Telegram-канале пресс-службы ведомства указано, что сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 8.52, огонь охватил квартиру на четвертом этаже многоэтажки.
Известно, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Всего в тушении пожара были задействованы 44 сотрудника МЧС и 14 единиц техники.
В настоящее время специалисты МЧС проводят расследование причин возникновения пожара.
В конце июля пожарные спасли 25 человек из горящей многоэтажки в Ульяновске.