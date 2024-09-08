Эксперты: Россия стала хранителем традиционных ценностей и свободы волеизъявления

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы только за 1 день выборов зафиксировали 120 хакерских атак на избирательную систему mos.ru. Всего на избирательную систему произошло уже 4 600 атак», – сказал он на круглом столе «Информационная война – война цивилизаций» на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов».

Эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией Тимофей Ви отметил значительное снижение количества вброшенных информпространство фейковых тем. По его словам, это свидетельствует о том, что ресурсов на дискредитацию этой избирательной кампании, по сравнению с президентской, было затрачено меньше.

Продолжая тему фейков, директор Института общественных наук Президентской академии Павел Голосов подчеркнул, что мы живем в мире «человеко-машинных» систем и сильно подвержены влиянию технологий.

«С марта прошлого года, когда началось широкое использование чат-GPT четвертой версии, мы с вами находимся на самом деле под влиянием контекстов, которые не мы с вами создаем. Студенты пользуются этим для подготовки курсовых, дети общаются с умными колонками, однако вопрос в том, какие ответы они получают?», – сказал он.

Доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян подчеркнул, что фронты информационной войны проходят сегодня везде: «В чем специфика информационных фронтов в отличие от классической борьбы? Они проходят сегодня везде, нет отдельно сферы войны и сферы мира. В нашей ситуации все является сферой войны, и каждый в ней является непосредственным участником». Эксперт отметил, что всякий раз при реализации очередного западного глобального проекта по выстраиванию однополярного мира на его пути становилась Россия, которая выдвигала альтернативную систему ценностей и смыслов.

Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев также отметил, что «противостояние в информационном пространстве и когнитивные войны существовали всегда».

В завершении круглого стола все эксперты сошлись во мнении, что информационная война и попытки вмешательства в российские избирательные процессы стали неотъемлемыми компонентами отношений с «коллективным Западом» и, по сути, единственной альтернативной, которую западные демократии смогли противопоставить нашей стране как самостоятельно развивающемуся, суверенному государству.

Круглый стол «Информационная война – война цивилизаций» состоялся на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов». На нем ведущие эксперты обсудили развязанную против нашей страны «войну смыслов», а также стабильность электоральных процессов в условиях информационного противостояния.