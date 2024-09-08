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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    8 сентября 2024, 05:54 • Новости дня

    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис

    Трамп «обиделся» на шутку Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал ироничное заявление президента России Владимира Путина о «поддержке» соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис.

    Трамп заявил, что «хорошо знал Путина», который «недавно поддержал Камалу». «Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», – приводит его слова ТАСС.

    Он не исключил, что Путин говорил «с улыбкой». Трамп заявил: «Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?» – передает РИА «Новости».

    Кроме того, Трамп снова заявил, что, будь он президентом США, обострения украинского конфликта удалось бы избежать.

    Напомним, Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис. Шутка Путина ввела в замешательство Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.


    7 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе празднования Дня города назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    «Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России… Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», – передает ТАСС его слова.

    Путин подчеркнул, что российская столица стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

    «Полным ходом идет строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», – отметил глава государства.

    По мнению президента, Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

    «Москва, бесспорно, – один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», – заявил он, уточнив, что лидерство российской столицы объясняется и «качеством жизни, и возможностями для самореализации ее жителей».

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

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    7 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Журналист Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство может вскоре пересечь красные линии России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.

    Киевский режим очень близок к пересечению красных линий, заявил Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявлял, что США не передают Украине дальнобойные ракеты, поскольку такое оружие не сыграет решающую роль.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком счел это заявление Остина началом «отступления» США.

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    7 сентября 2024, 17:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    7 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    Сенатор Грэм заявил о помощи Зеленскому в обмен на украинские полезные ископаемые

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский сенатор Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России) встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что украинцы сидят на земле ценой в 1 трлн долларов, которая будет полезна для экономики США.

    Киевский режим не хочет введения американских войск, ему нужно оружие, чтобы отразить наступление России, заявил сенатор, передает «Страна.ua».

    «Они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать друзьям на Украине», – сказал американский политик.

    Зеленский отметил, что Киеву требуется поддержка Вашингтона.

    Ранее болгарский политик Пламен Пасков сообщал, что американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory потребовала от киевского режима, чтобы тот не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах.

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    7 сентября 2024, 18:26 • Новости дня
    Пушков: Маск идет ва-банк, публикуя карикатуры на Харрис
    Пушков: Маск идет ва-банк, публикуя карикатуры на Харрис
    @ Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский миллиардер Илон Маск рискует подвергнуть свою соцсеть X цензуре, публикуя карикатуры на кандидата в президенты США Камалу Харрис, в случае ее прихода к власти, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Илон Маск сжигает мосты: назвал Камалу Харрис «новой марионеткой – такой же, как старая», то есть (действующий президент США) Джо Байден», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Он приложил к посту карикатуру Маска, где неизвестный снимает с руки предыдущую марионетку в образе Байдена, и надевает вместо нее новую в виде Харрис. По мнению Пушкова, этот неизвестный символизирует «глубинное государство».

    По мнению сенатора, Маск идет ва-банк, поскольку Харрис обещала в случае прихода к власти цензуру «дезинформации и призывов к ненависти».

    «Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа», – заключил Пушков.

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    7 сентября 2024, 11:46 • Новости дня
    Американский журналист рассказал, сможет ли Трамп развязать войну с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, в отличие от демократов, может получить поддержку простых американцев для ведения крупной войны с Россией, если не сможет решить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    «Я сомневаюсь, что демократы смогут сделать то же самое, но у Трампа это вполне реально. Большая война с Россией или Китаем – да», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Хинкла, экс-президент имеет серьезное желание добиться мира на Украине. Однако, если Трамп вернется в Белый дом, есть вероятность, что США выберут путь дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее Трамп заявлял, что, если победит на выборах, сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов.

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    7 сентября 2024, 11:27 • Новости дня
    Медведев оценил, стоит ли ждать сюрпризов от Харрис

    Зампред Совбеза Медведев: Ни один президент США не снимет санкции с России

    Медведев оценил, стоит ли ждать сюрпризов от Харрис
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ни один из новых президентов США не станет снимать санкции против России, не стоит этого ждать, выразил мнение зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обещал снять с России санкции, однако не станет этого делать, так как он при всей своей кажущейся «несистемности» является системным персонажем.

    По мнению Медведева, для республиканца как прагматика вред американских санкций доллару не настолько силен, «чтобы устроить в США революцию».

    «А что вице-президент Камала Харрис? От нее тем более не стоит ждать никаких сюрпризов. Она неопытна и, как утверждают ее недруги, просто глупа», – заверил Медведев, подчеркнув, что для россиян со стороны США – sanctions forever (санкции навсегда, – прим. ВЗГЛЯД).

    Ранее Трамп заявил, что санкции США убивают доллар как мировую валюту. Он также обещал, что в случае победы на выборах создаст комиссию, которая будет искать способы повышения эффективности правительства.

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    7 сентября 2024, 21:23 • Новости дня
    Белый дом решил отправить Байдена в турне в последние месяцы президентства

    The Hill: Белый дом решил отправить Байдена в турне в последние месяцы президентства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский 81-летний президент Джозеф Байден в последние месяцы своего президентского срока намерен ездить по США с рассказами о своих достижениях, сообщил источник в Белом доме.

    Байден начнет путешествие по Соединенным Штатам, в ходе выступлений он будет рассказывать о достигнутом прогрессе при его администрации, а также о том, что нужно сделать, сообщил собеседник The Hill, передает РИА «Новости».

    Неназванные советники администрации президента сообщили, что глава Белого дома будет напоминать избирателям о том, что он смог сделать на своем посту, а также поддерживать кандидата на пост главы государства от демократов Камалу Харрис.

    Байден намерен рассказывать о снижении стоимости жилья, сокращении студенческих долгов и т.д.

    Ранее действующий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не станет продолжать работу на этом посту в случае победы Харрис на выборах.

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    7 сентября 2024, 18:12 • Новости дня
    Зеленский решил создать новый план урегулирования и показать его Трампу, Байдену и Харрис
    Зеленский решил создать новый план урегулирования и показать его Трампу, Байдену и Харрис
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, он хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

    Работа над проектом окончится в ноябре, заявил Зеленский итальянской газете Repubblica, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что покажет его действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис, а также и лидерам G7. Зеленский отметил, что хочет услышать мнение этих политиков по поводу своего плана.

    По данным издания, в план планируется активно включить западные страны для защиты Украины.

    Ранее Зеленский заявлял, что подготовил «план победы» Украины в конфликте с Россией, он отмечал, что покажет его Байдену.

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    7 сентября 2024, 08:49 • Новости дня
    В США оценили шансы Трампа на «большую войну» с Россией

    Американский журналист Хинкл: Трамп может заручиться поддержкой «на большую войну» с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп может заручиться поддержкой американцев на «большую войну» с Россией, если у него не получится урегулировать конфликт на Украине, выразил мнение Хинкл на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) американский журналист Джексон Хинкл.

    «Трамп из тех парней, которые, в отличие от Камалы Харрис и Джо Байдена, на самом деле могут заручиться внутри США поддержкой рядовых солдат и среднестатистического населения на ведение большой войны», – передает РИА «Новости» слова журналиста.

    Хинкл добавил, что разговаривал с представителями окружения Трампа, а те всерьез заявляли о желании экс-президента достичь мира на Украине. Однако, как заметил журналист, есть вероятность движения США при Трампе к большей эскалации конфликта.

    «Россия сама выбирает, что для нее лучше. Тогда Трамп злится и выбирает путь на дальнейшую эскалацию», – допустил Хинкл.

    Ранее президент Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Шутка Путина о «поддержке» Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

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    7 сентября 2024, 13:38 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин в режиме ВКС принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в режим видео-конференц-связи в парке «Зарядье» принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы.

    Во время ВКС главе государства рассказали о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до «Тютчевской», первой очереди кинопарка «Москино», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин.

    Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством  по поручению Путина. В рамках проекта построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

    В данный момент завершены работы на объектах центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры многофункционального комплекса «Квантум», где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций.

    Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тыс. студентов.

    Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяженностью 243 метра. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города. Во время приветственной речи Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

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    7 сентября 2024, 14:53 • Новости дня
    В США заявили о скорой «независимости» Европы от энергоресурсов из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В скором будущем Европейский союз сможет стать полностью независимым от поставок российских энергоресурсов, заявил заместитель госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт.

    Европа в последние два года смогла достичь больших успехов, пытаясь стать «независимой от России», в этом важную роль сыграло производство СПГ в США, сказал Пайетт, передает РИА «Новости».

    По его словам, 70% американского экспорта СПГ отправлялось на рынок Европы.

    «Мы считаем, что Европа и ЕС полностью избавятся от российской энергии к 2027 году», – подчеркнул он.

    По его словам, диверсификация поставок означает, что в Европе не будет российского трубопроводного газа, российского СПГ, а также не будет российской нефти и угля.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления из Германии о нежелании использовать российский газ через рабочую нитку газопровода «Северный поток» шизофренией.

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    7 сентября 2024, 20:11 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжат укреплять связи

    Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжат укреплять связи друг с другом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и таджикистанская стороны продолжат наращивать связи в дальнейшем, заявил президент России в поздравлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 33-летием независимости республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов», – говорится в поздравлении Путина, передает ТАСС.

    Укрепление связей двух сторон также проходит в русле упрочнения безопасности и стабильности Центральной Азии, подчеркнул Путин.

    Напомним, политики встречались друг с другом в мае 2024 года, в день парада Победы в Москве.

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    7 сентября 2024, 13:31 • Новости дня
    Главы ЦРУ и МИ-6 заявили об угрозах со стороны России и Китая

    Tекст: Кристина Цыцура

    Директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), с которыми сталкиваются их страны.

    По их словам, страны активно следят за действиями российских разведслужб в Европе и противостоят им. ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века.

    «В то же время борьба с терроризмом остается основой нашего партнерства, и мы тесно взаимодействуем с другими государствами для защиты наших стран от вновь возникающей угрозы от ИГ», – отметили Бернс и Мур, передает ТАСС.

    Они также подчеркнули, что США и Британия совместно «противостоят агрессии России», включая ее действия на Украине. Кроме того, в материале говорится, что Вашингтон и Лондон активно используют разведывательные каналы для деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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    7 сентября 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин приехал в Зарядье на празднование Дня города

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

    Известно, что глава государства выступит с торжественной речью в День города, передает ТАСС.

    Напомним, 7 и 8 сентября в Москве отмечают 877-й день рождения города. Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках.

    Жители и гости города смогут посетить концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы, принять участие в конкурсах. Кроме того, в рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

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    7 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин тет-а-тет пообщался с Собянин после мероприятий в «Зарядье

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после прошедших в парке «Зарядье» мероприятий отдельно пообщались с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, политики вместе пошли после официальной части мероприятия, они успели пообщаться, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии московского метро.

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