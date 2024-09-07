Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
В Одессе к административной ответственности привлекли разбивших барельеф с Лениным
Разбивших изображение Владимира Ленина на одесской площади привлекли к административной ответственности, сообщила представитель главного управления нацполиции в Одесской области Украины Любовь Гордиевская.
На причастных к демонтажу изображения Ленина и советской звезды на площади 10 апреля составлены административные материалы за мелкое хулиганство, сказала Гордиевская украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Протоколы составили на главу общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, на Демьяна Ганула и Егора Доровских.
Ранее Ганул заявлял, что разбил изображение Ленина, так как власти ранее не стали снимать это изображение сами.
Ранее в Житомирской области Украины в рамках «декоммунизации» памятник Владимиру Ленину «переделали» в памятник поэту Тарасу Шевченко.