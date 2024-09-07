В Одессе к административной ответственности привлекли разбивших барельеф с Лениным

Tекст: Алексей Дегтярев

На причастных к демонтажу изображения Ленина и советской звезды на площади 10 апреля составлены административные материалы за мелкое хулиганство, сказала Гордиевская украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Протоколы составили на главу общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, на Демьяна Ганула и Егора Доровских.

Ранее Ганул заявлял, что разбил изображение Ленина, так как власти ранее не стали снимать это изображение сами.

Ранее в Житомирской области Украины в рамках «декоммунизации» памятник Владимиру Ленину «переделали» в памятник поэту Тарасу Шевченко.