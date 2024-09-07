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В подконтрольной ВСУ Запорожской области после взрывов повреждены объекты
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты, за сутки прозвучало 265 взрывов, заявил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Федоров сообщил, что якобы на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучали 265 взрывов за сутки, при этом поступили сообщения о повреждении нескольких объектов. Какие именно объекты были разрушены, не уточняется, передает РИА «Новости».
Ранее взрывы произошли ночью в Киевской области и в Николаеве.