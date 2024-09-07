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США заподозрили Китай в попытке повлиять на выборы на уровне штатов
Американская разведка обвинила Китай в попытке повлиять на выборы в США на уровне штатов
Китай пытается влиять на ход выборов в США на уровне штатов и на местном уровне, но не на президентское голосование, заявили американские спецслужбы.
Представитель аппарата директора национальной разведки США отметил, что Китай не пытается повлиять на президентскую гонку в Америке, но предпринимает усилия, направленные на выстраивание отношений с американскими должностными лицами и структурами на уровне штатов и местном уровне, передает ТАСС.
По версии американских разведчиков, КНР работает над тем, «чтобы выстраивать отношения на местном уровне» в США, чтобы противодействовать ярым антикитайским политическим деятелям. Пекин, по версии представителя разведки США, действовал аналогичным образом на американских всеобщих выборах 2020 года и промежуточных выборах 2022 года.
Ранее в американской разведке заявили, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся «повлиять» на них и ослабить страну.
Министерство финансов США объявило о введении санкций против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.
Также Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних предприятий, присвоив им статус «зарубежные миссии».