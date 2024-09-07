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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    4 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    7 сентября 2024, 02:25 • Новости дня

    США заподозрили Китай в попытке повлиять на выборы на уровне штатов

    Американская разведка обвинила Китай в попытке повлиять на выборы в США на уровне штатов

    Tекст: Вера Басилая

    Китай пытается влиять на ход выборов в США на уровне штатов и на местном уровне, но не на президентское голосование, заявили американские спецслужбы.

    Представитель аппарата директора национальной разведки США отметил, что Китай не пытается повлиять на президентскую гонку в Америке, но предпринимает усилия, направленные на  выстраивание отношений с американскими должностными лицами и структурами на уровне штатов и местном уровне, передает ТАСС.

    По версии американских разведчиков, КНР работает над тем, «чтобы выстраивать отношения на местном уровне» в США,  чтобы противодействовать ярым антикитайским политическим деятелям. Пекин, по версии представителя разведки США, действовал аналогичным образом на американских всеобщих выборах 2020 года и промежуточных выборах 2022 года.

    Ранее в американской разведке заявили, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся «повлиять» на них и ослабить страну.

    Министерство финансов США объявило о введении санкций против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.

    Также Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних предприятий, присвоив им статус «зарубежные миссии».

    5 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп оказался в замешательстве из-за шутки Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о «поддержке» кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа.

    В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина, передает ТАСС.

    «Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал политик.

    В Белом доме также прокомментировали высказывание российского лидера. Там порекомендовали «перестать вмешиваться в выборы» в США. При этом Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.

    Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин назвал фаворита России на выборах президента США

    Путин пошутил о поддержке Харрис на выборах президента США

    Путин назвал фаворита России на выборах президента США
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что американский народ, а не россияне, должен определять фаворитов на выборах президента США.

    «Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа», – указал глава государства.

    Коментарии (21)
    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил с помощь оружия закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

    Коментарии (2)
    6 сентября 2024, 12:18 • Новости дня
    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис

    Американист Дробницкий: Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американские политики перестали понимать шутки. Они плохо образованы и не обладают уверенностью в себе. Даже легкая ирония в их адрес рискует обернуться долгими тирадами о вмешательстве в президентскую гонку, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах президента США.

    «Владимир Путин, выражаясь молодежным языком, в очередной раз «затроллил» американских политиков. Однако администрация Белого дома, впрочем как и первые лица демократов и республиканцев, полностью растеряли способность остроумно отвечать на какие-либо шутки. А ведь еще Рональд Рейган отличался поразительными остротами», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В этом смысле я бы посоветовал американцам перечитать сборник его лучших высказываний. Ведь юмор в политике – это неотъемлемая часть выстраивания харизматичного и сильного образа лидера. К сожалению, в США с этим проблемы», – считает собеседник.

    «Причина тому – низкий уровень образованности. Единственным, кто более-менее понял ироничный посыл Владимира Путина, оказался Дональд Трамп. Он даже попытался отшутиться в ответ. На мой взгляд, вышло не совсем удачно, но само стремление похвально. Во всяком случае, это лучше, чем демонстрация бесконечной растерянности», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, но легкая шутка Путина вызвала в Белом доме неподдельный страх. Они боятся завтрашнего дня, неопределенности американской политики. Поэтому любое высказывание о выборах воспринимается в штыки. При этом наш президент, скорее всего, задел американскую администрацию неумышленно», – добавляет он.

    «Его высказывание не было нацелено на Вашингтон. Собственно, никто и не просил США отвечать на эту, во многом неожиданную, шутку. Как говорится, порою лучше промолчать. Но думаю, Джо Байден с Камалой Харрис все же отреагируют. Скорее всего, в очередной раз расскажут о том, как неправильно вмешиваться в американские выборы, и постараются усилить поднадоевшую утку «о руке Москвы», пытающейся повлиять на голосование», – заключил Дробницкий.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства.

    Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп же ввел столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», – сыронизировал Путин.

    Между тем высказывание российского лидера уже вызвало в США немалый ажиотаж. Так, издание CNN сообщает, что таким образом он якобы пытается «перемешать котел внутренней американской политики» с помощью «похвалы, отравляющей своего получателя». При этом Associated Press напоминает, что разведка США до сих пор получает данные якобы о поддержке Москвой Дональда Трампа.

    Сам кандидат от Республиканской партии оказался в замешательстве от шутки Владимира Путина. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – уточнил он. На этом фоне в самом Белом доме порекомендовали России «перестать вмешиваться в выборы США».

    Коментарии (8)
    4 сентября 2024, 19:19 • Новости дня
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи

    Востоковед Островский: Росту торговли между Москвой и Пекином препятствуют сложности в банковской сфере

    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Развитию торговли между Россией и Китаем может способствовать наращивание инвестиций и решение проблемы платежей. Вкупе со строительством новой транспортной инфраструктуры, это благотворно скажется на нашем товарообороте, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Островский. Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия.

    «В принципе, представители малого, среднего и крупного бизнеса из России и Китая были бы не прочь нарастить сотрудничество во многих областях. Поэтому выделить несколько сфер, наиболее заинтересованных в наращивании связей, трудно. Этот запрос по-настоящему всеобъемлющ», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако еще более масштабному расцвету двусторонней торговли мешает ряд факторов. Во-первых, сохраняется проблема взаимных платежей. Китайские банки до сих пор с большим трудом идут на работу с российским капиталом. Поэтому наладить сотрудничество между финансовыми организациями – приоритетная задача», – отмечает он.

    «Во-вторых, сохраняется низкий уровень взаимных инвестиций. Во многом эта проблема вытекает из трудностей с отправкой денег в обе стороны. Между тем, наращивание уровня капиталовложений смогло бы поспособствовать и росту торговли. Это взаимодополняющие показатели», – добавляет собеседник.

    «В-третьих, к сожалению, имеющейся между нашими странами транспортной инфраструктуры недостаточно для активизации экономических отношений. Необходимо построить больше мостов через Амур, нарастить число погранпереходов. Таким образом, наши силы должны быть брошены на решение этих трех проблем», – акцентирует эксперт.

    «Вполне возможно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) будут достигнуты договоренности, которые позволят смягчить влияние негативных факторов на увеличение показателей российско-китайской торговли. У двусторонних отношений – бесконечный потенциал для развития, который может обернуться и в крупные цифры товарооборота», – заключил Островский.

    Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия в рамках ВЭФ. Во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном он также указал на беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран, что стало результатом усилий как России, так и Китая.

    При этом Хань Чжэн заверил, что Пекин планирует полноценно и добросовестно реализовывать договоренности, достигнутые между двумя странами. В свою очередь Путин попросил представителя КНР «найти полчасика времени» для того, чтобы посмотреть Владивосток. По его словам, таким образом у него может сложиться «представление о дополнительных возможностях» в плане культурных и туристических обменов.

    Экономические отношения Москвы и Пекина активно развиваются. В 2023 году товарооборот между государствами увеличился до рекордных 240 млрд долларов, пишет Forbes. При этом лишь за первые шесть месяцев 2024 данный показатель уже достиг 116 млрд. Интересно, что до 95% взаиморасчетов проходят в национальных валютах.

    Кроме того, стороны активно работают над устранением негативного влияния на двустороннюю торговлю вторичных санкций США. Растет и степень политического взаимодействия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги майского визита Владимира Путина в Китай.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Москва предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»

    Захарова предупредила США об ответных мерах со стороны Москвы в связи с санкциями против «России сегодня»

    Москва предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Действия США против российских СМИ станут основанием для принятия «симметричных и/или асимметричных» ответных мер в отношении американских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что США нарушили обязательства в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ. По ее словам, США «переплюнули сами себя», поскольку на сей раз «даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты». Как отметила Захарова, никто до конца не понимает, против каких журналистов или главных редакторов введены санкции.

    По словам Захаровой, в действиях США есть «и русофобия, и нападение на свободу слова, и дискриминация», а также «грязнейшие американские игры глубинного государства для манипуляции в рамках электорального цикла».

    Она считает, что действия американских властей являются доказательством «необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру».

    Захарова заявила, что нападки на российские СМИ «с привлечением крупнейших мейнстримных западных изданий» являются результатом операций спецслужб Запада по «стерилизации от инакомыслия» информпространства – пока «национального», но «в перспективе» и «глобального». Она заявила, что новая версия «охоты на ведьм» вызвана желанием ввести «общество в состояние перманентного стресса», развить в нем «фобии лабораторного происхождения» и сформировать «образ скрытого внешнего врага, назначив на эту роль Россию».

    «Правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА «Россия сегодня» и другими российскими ресурсами, остается востребованной», – сказала Захарова.

    Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение американских санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», заявил, что Демпартия США «уже сейчас» стремится «переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию».

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    5 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов

    Издание Politico сообщило о возможных задержках с выделением Украине кредита на 50 млрд долларов

    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена президента США Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис может замедлить выделение Украине кредита на 50 млрд долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным издания, Вашингтон требует от ЕС гарантий, что замороженные российские активы будут разморожены только после выплаты Россией репараций. Однако ЕС не может предоставить таких гарантий, передает ТАСС

    Отмечается, что переговоры между ЕС и США по этому вопросу зашли в тупик. Запланированная дискуссия по санкциям внутри ЕС была отменена. Страны G7 планировали согласовать детали кредита к октябрю, но процесс может затянуться.

    Politico отмечает, что ЕС мог бы выделить средства самостоятельно, без США. Однако это может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

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    6 сентября 2024, 10:45 • Новости дня
    Блинкен отказался руководить Госдепом в случае победы Харрис

    Госсекретарь США Блинкен заявил, что откажется руководить Госдепом в случае победы Харрис

    Блинкен отказался руководить Госдепом в случае победы Харрис
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что не намерен продолжать работу в администрации в случае победы кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке.

    В ходе конференции в Белом доме Блинкен отметил, что будет рад возможности проводить больше времени со своими детьми, пишет The Wall Street Journal.

    «На прошлой неделе я провел некоторое время на каникулах со своими детьми, буду рад провести с ними гораздо больше времени», – подчеркнул Блинкен.

    По данным газеты, подобное признание указывает на то, что при президентстве Харрис внешнеполитическая команда, скорее всего, будет отличаться от команды действующего президента Джо Байдена.

    Как напоминает издание, Харрис давала понять, что в целом продолжит подход Байдена к международным делам, однако стала более критичной по отношению к израильскому правительству и гибели мирных жителей в Газе.

    WSJ подчеркивает, что высокопоставленные американские дипломаты редко служат больше одного срока из-за изнурительного характера работы.

    Ранее президент России Владимир Путин с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Ироничный комментарий Путина о «поддержке» Харрис ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа, который отметил, что «пока не понимает, оскорблен ли он, или ему, наоборот, оказали услугу».

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    4 сентября 2024, 04:26 • Новости дня
    Посол Китая выразил уверенность в запуске «Силы Сибири – 2»
    Посол Китая выразил уверенность в запуске «Силы Сибири – 2»
    @ Meng Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва и Пекин смогут запустить газопровод «Сила Сибири – 2», заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    На полях Восточного экономического форума послу был задан вопрос о том, удастся ли России и Китаю преодолеть трудности и реализовать проект. «Да», – приводит ответ дипломата ТАСС.

    Кроме того, он выразил уверенность, что стороны решат возникшие проблемы с банковскими расчетами. «Я бы не устанавливал конкретный срок, но это в процессе», – сказал Чжан Ханьхуэй. Он заявил, что «все пройдет».

    В свою очередь, замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач на полях форума сказал, что торговля России и Китая, несмотря на попытки недружественных стран воздействовать на платежный механизм, обеспечена стабильной системой расчетов. «Уже сейчас более 90% расчетов между нашими странами осуществляется в национальных валютах – в рублях и юанях», – заявил он.

    Напомним, эксперты сообщали, что Китай затягивает подписание контракта по «Силе Сибири – 2» в надежде выбить более низкую цену. Кроме того, российские компании столкнулись с проблемами при расчетах с Китаем.

    Коментарии (5)
    5 сентября 2024, 17:56 • Новости дня
    Филиппо прокомментировал слова Путина о Харрис

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал шутку Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис.

    Флориан Филиппо иронично отреагировал на слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Владимир Путин только что заявил, что он «поддерживает Камалу Харрис на ноябрьских президентских выборах». Ей придется объясниться!» – написал Филиппо в своем микроблоге.

    Напомним, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин пошутил, что раз Джо Байден посоветовал своим сторонникам поддержать Харрис, то «мы тоже так сделаем».

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    5 сентября 2024, 21:12 • Новости дня
    Трамп заявил, что санкции США убивают доллар как мировую валюту

    Власти США своими действиями подрывают статус доллара как мировой валюты, вводя санкции против других стран, в том числе против России, заявил бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

    «Я сам вводил санкции, но быстро их снимал, потому что, в конечном итоге, это убивает доллар и все, что с ним связано», – отметил он на выступлении в экономическом клубе Нью-Йорка, передает ТАСС.

    По мнению Трампа, нынешняя администрация США чрезмерно злоупотребляет санкциями. «Другие страны, включая Россию, осваивают альтернативные подходы и заявляют, что мы им больше не нужны», – добавил республиканец.

    Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию, которая будет искать способы повышения эффективности правительства. Ее возглавит предприниматель Илон Маск.

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    4 сентября 2024, 19:36 • Новости дня
    В Минстрое призвали не называть китайских строителей «арбузниками»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не давать прозвища строителям, в том числе специалистам из Китая, которых иногда называют «арбузниками».

    В ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Стасишин выразил обеспокоенность использованием пренебрежительных терминов в отношении строителей, передает РБК.

    Он подчеркнул, что строительные профессии сегодня являются одними из самых востребованных и высокооплачиваемых. Строители играют ключевую роль в восстановлении инфраструктуры новых регионов России, таких как Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, указал Стасишин.

    «Они не арбузниками восстанавливаются, они восстанавливаются строителями. Я вас прошу, никогда больше не склоняйте ни одну профессию и не обзывайтесь на строителей. А то в ответ мы вас тоже как-нибудь назовем», – сказал замминистра.

    Ранее президент РФ Владимир Путин отметил масштабные задачи строительной отрасли России.

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    7 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

    Маск счел интересным высказывание Путина о Камале Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

    «Интересно», – написал Маск в социальной сети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает RT.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх.

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    5 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Трамп пообещал сделать США «криптовалютной столицей мира»

    Дональд Трамп заявил о намерении превратить США в главный центр криптовалют

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал сделать Соединенные Штаты «мировой столицей» криптовалют. Об этом он заявил, выступая в экономическом клубе Нью-Йорка.

    «Вместо того, чтобы подвергать атакам отрасли будущего, мы примем их на вооружение, в том числе превратив Америку в мировую столицу криптовалют и биткоинов», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп уже заявлял, что в случае его победы США создадут национальный стратегический резерв биткоинов.

    При этом экс-президент США утверждал, что в случае победы на выборах готов создать комиссию, которая под началом американского предпринимателя Илона Маска будет искать способы повышения эффективности правительства.

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    5 сентября 2024, 06:28 • Новости дня
    Посол Антонов обвинил США в попытке «выжечь основу» связей с Россией

    Посол Антонов раскритиковал санкции США против медиагруппы «Россия сегодня»

    Посол Антонов обвинил США в попытке «выжечь основу» связей с Россией
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал введение американских санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» за якобы имевшие место попытки оказать влияние на выборы в США.

    Антонов предположил, что Демпартия «уже сейчас» стремится «переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию». Для этого демократы пытаются опорочить российские СМИ, которые могут предложить «небольшой «глоток» настоящей правды об истинной американской политике».

    «По существу, чиновники придают дополнительный импульс агрессивной фазе «охоты на ведьм» с инакомыслием», – приводятся слова Антонова в Telegram посольства.

    Он полагает, что Белый дом «запутался» – жалуется на «вмешательство в электоральные процессы» и при этом утверждает, что «данная акция никак не связана с предстоящими выборами президента».

    Антонов обвинил США в попытке «зачистить» информационное пространство от «неудобной» правды и «сгустить атмосферу русофобии», чтобы «внешним фактором» оправдать собственные неудачи.

    Он заверил, что в России «уважали и будут уважать выбор американского народа», Москва не вмешивается во внутренние дела США. Россия требует отменить ограничения на работу российских журналистов.

    Антонов подчеркнул, что Москва «никогда не ставила знак равенства» между «мудрым народом» США и властями страны, которые хотят «полностью выжечь основу» российско-американских связей.

    Напомним, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik). Сообщается, что власти США вносят указанные СМИ в список иностранных миссий, предпринимают шаги по введению визовых ограничений и объявляют о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы.

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби при этом заявил, что новые санкции не связаны с предстоящими в США президентскими выборами, передает ТАСС.

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    5 сентября 2024, 04:59 • Новости дня
    Трамп пообещал избирателям в США «спасти» TikTok

    Трамп пообещал «спасти TikTok в Америке» в случае победы на президентских выборах в США

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах власти страны «ничего не сделают» с соцсетью TikTok, которой сейчас в США грозит запрет.

    Трамп в соцсети Truth Social обратился «ко всем тем, кто хочет спасти TikTok в Америке». «Голосуйте за Трампа. Я стал большой звездой в TikTok», – приводит его слова ТАСС.

    Он заверил, что в случае победы его администрация «ничего не сделает с TikTok», демократы же «намерены закрыть эту платформу». «Если вы любите TikTok, то голосуйте за Трампа, – заявил он. – Если же вам безразличен TikTok, а также безопасность и процветание, то вы можете голосовать за марксистов, которые разрушат нашу страну».

    В июне Трамп зарегистрировался в TikTok и менее чем за сутки набрал свыше 1 млн подписчиков. Сейчас их число приблизилось к 11 млн человек. США пытаются заставить ByteDance продать TikTok. Китайское посольство в Вашингтоне заявило, что подписанный президентом США Джо Байденом закон, предусматривающий запрет соцсети TikTok на территории страны, подобен грабежу.

    Министерство юстиции США подало судебный иск против TikTok, обвинив соцсеть в незаконном сборе личных данных пользователей в возрасте до 13 лет без разрешения их родителей.


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