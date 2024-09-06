Американская разведка опровергла вмешательство в выборы в США

По его словам, Россия, Иран и Китай «видят выборы как уязвимое место» и якобы пытаются повлиять на выборные процессы, поддерживая одного из кандидатов. Офицер уточнил, что «Россия представляет собой наибольшую угрозу», так как ее целью является «ослабление США и поддержки Украины» со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».



Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.

Также Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних предприятий, присвоив им статус «зарубежные миссии».

Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения «абсолютно голословными».



