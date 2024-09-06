Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.6 комментариев
Названа явка на выборах в Курской области
Явка избирателей на выборах в Курской области превысила 46,9%
Явка избирателей на выборах губернатора Курской области по состоянию на 20:00 мск превысила 46,9%, что значительно выше показателей предыдущих выборов, сообщили в облизбиркоме.
По данным избирательной комиссии Курской области, на данный момент проголосовало 363 838 человек. В 2019 году, когда выборы проходили в один день, явка к аналогичному времени была около 41%, передает ТАСС.
Особую роль в повышении явки сыграло дистанционное электронное голосование, которым воспользовались более 55 тыс. избирателей.
Заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин подчеркнул, что процесс голосования проходил организованно и без каких-либо существенных нарушений. Силовые структуры обеспечили безопасность избирательных участков и всех участников выборов.
Ранее политолог Алена Булгакова, находящаяся сейчас в Курской области, сказала газете ВЗГЛЯД, что выборы в Курской области показали адаптивность нашей избирательной системы.
В пятницу днем председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборы в единый день голосования в Курской области составляла более 40%. Она заверила, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования.
Позже в ЦИК назвали желание жителей Курской области проголосовать знаком протеста против действий ВСУ.