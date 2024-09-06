Явка избирателей на выборах в Курской области превысила 46,9%

Tекст: Дарья Григоренко

По данным избирательной комиссии Курской области, на данный момент проголосовало 363 838 человек. В 2019 году, когда выборы проходили в один день, явка к аналогичному времени была около 41%, передает ТАСС.

Особую роль в повышении явки сыграло дистанционное электронное голосование, которым воспользовались более 55 тыс. избирателей.

Заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин подчеркнул, что процесс голосования проходил организованно и без каких-либо существенных нарушений. Силовые структуры обеспечили безопасность избирательных участков и всех участников выборов.

Ранее политолог Алена Булгакова, находящаяся сейчас в Курской области, сказала газете ВЗГЛЯД, что выборы в Курской области показали адаптивность нашей избирательной системы.

В пятницу днем председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборы в единый день голосования в Курской области составляла более 40%. Она заверила, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования.

Позже в ЦИК назвали желание жителей Курской области проголосовать знаком протеста против действий ВСУ.