Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области

Глава Центризбиркома Памфилова: Явка на выборы в Курской области составила более 40%

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, явка на выборы в Курской области составила уже более 40%, передает РИА «Новости».

«Почему мы делаем акцент на Курской области, потому что там действительно зашли диверсионные группы в часть области, где мы отложили выборы», – подчеркнула глава Центризбиркома.

Также Памфилова заверила, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования.

В частности, было запущено досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей.

«Это поможет минимизировать удары по мирному населению», – отметила она.

Напомним, в пятницу Единый день голосования стартовал в 49 регионах России.