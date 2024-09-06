Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области
Глава Центризбиркома Памфилова: Явка на выборы в Курской области составила более 40%
Явка на выборы в единый день голосования В Курской области составляет на данный момент более 40%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По ее словам, явка на выборы в Курской области составила уже более 40%, передает РИА «Новости».
«Почему мы делаем акцент на Курской области, потому что там действительно зашли диверсионные группы в часть области, где мы отложили выборы», – подчеркнула глава Центризбиркома.
Также Памфилова заверила, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования.
В частности, было запущено досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей.
«Это поможет минимизировать удары по мирному населению», – отметила она.
Напомним, в пятницу Единый день голосования стартовал в 49 регионах России.