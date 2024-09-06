Политолог Булгакова: Выборы в Курской области показали адаптивность нашей избирательной системы

Tекст: Олег Исайченко

«Избирательный процесс на территории Курской области организован на высоком уровне. Я хотела бы отметить конструктивную работу всех участников избирательного процесса. Это в очередной раз доказывает высокие адаптивные свойства нашей избирательной системы», – рассказала Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член ОП РФ.

По ее словам, у организаторов есть все необходимые инструкции, в том числе и на случай ракетной опасности. «Сегодня в городе весь день слышны сирены. Но избиратели сплотились, чтобы показать киевскому режиму, что россиян не запугать. У них спокойный, взвешенный подход к участию в выборах. Нет суеты, скоплений людей – в целях безопасности было организовано досрочное голосование», – подчеркнула собеседница.

«Что касается работы экстерриториальных избирательных участков в других регионах для выехавших из курского приграничья, то эта практика для российской избирательной системы не нова, опыт есть. Это подтверждается информацией, которую мы получаем с таких участков», – резюмировала эксперт.

В пятницу днем председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборы в единый день голосования в Курской области составляла более 40%. Она заверила, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования.

В частности, было запущено досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей. С 28 августа по 5 сентября свою волю выразили почти треть избирателей. Кроме того, с 30 августа по 2 сентября в 14 регионах России работали экстерриториальные избирательные участки, где выехавшие из курского приграничья могли проголосовать.

«Это поможет минимизировать удары по мирному населению», – отметила Памфилова. Оценивая деятельность избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов, глава ЦИК заявила, что эта работа «достойна восхищения». Она поблагодарила коллег за то, что в крайне непростых условиях они «они сделали даже больше того, что возможно».

Позже в ЦИК назвали желание жителей Курской области проголосовать знаком протеста против действий ВСУ.