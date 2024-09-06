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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    6 сентября 2024, 19:12 • Новости дня

    В ЦИК назвали желание жителей Курской области проголосовать знаком протеста против действий ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Желание жителей Курской области проголосовать на выборах в регионе является знаком протеста против преступных действий украинских войск, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

    Как отметила Памфилова в эфире телеканала «Россия-1», желание людей, проживающих в Курской области, прийти на выборы и проголосовать – это знак протеста, а также знак, что РФ не сдается. По ее словам, они этим показывают, что чем больше ВСУ пытаются их шантажировать, «давить, уничтожать, тем более мы объединяемся», передает ТАСС.

    Памфилова добавила, что организацией выборов в области занимаются в основном женщины, поскольку «они обладают огромным мужеством, стойкостью, уверенностью в правоте своего дела».

    Ранее Памфилова заявила, что явка на выборы в единый день голосования в Курской области составляет на данный момент более 40%.

    6 сентября 2024, 09:12 • Новости дня
    Единый день голосования стартовал в 49 регионах России

    Памфилова рассказала о старте выборов в 49 регионах России

    Единый день голосования стартовал в 49 регионах России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    В пятницу в 49 субъектах России, где было принято решение о проведении голосования в течение трех дней, открылись избирательные участки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Памфилову. Докладывая о готовности избиркомов к проведению выборов в Единый день голосования (ЕДГ), она уточнила, что это «49 из 83 (регионов), в которых проходят выборы в единый день голосования».

    Давая старт голосованию, Памфилова запустила экраны слежения за его ходом. «Здесь будет отображаться явка, – пояснила она. – Поскольку у нас 11 часовых поясов…явка отличается».

    Отметим, что ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября, в ходе них запланированы около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России.

    В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, это республики Алтай, Калмыкия и Башкирия, Забайкальский, Хабаровский и Ставропольский края, Астраханская, Вологодская, Волгоградская, Калининградская, Курская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская, Самарская, Тульская, Челябинская и Кемеровская области, а также Санкт-Петербург.

    В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.

    Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы.

    В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания: в Москве, Крыму, Кабардино-Балкарии, Волгоградской, Брянской и Тульской областях, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Севастополе, Туве, Татарстане, Хабаровском крае и Республике Алтай.

    Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

    Накануне в России запустили работу ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами.

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    6 сентября 2024, 04:35 • Новости дня
    Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене

    Tекст: Вера Басилая

    Наемники, воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины, растеряли свой пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что наемники чаще пытаются провести ротацию, и смениться на «пушечное мясо», украинские подразделения, потому что подрастеряли свой пыл.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области.

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    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    6 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник

    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник в Курской области

    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов с иронией прокомментировал инцидент в Курской области, когда украинские военные попытались сбить российский беспилотник, но в результате пострадали сами.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные настолько неудачно сбили беспилотник, что он упал прямо на них, вызвав пожар.

    «Было бы лучше им его не сбивать… потому что он слишком точно сбился», – подчеркнул командир спецназа.

    Ранее в приграничном районе Курской области уничтожен украинский беспилотник и управляемые авиабомбы.

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    6 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    Жительница Курской области рассказала о героизме бойцов «Ахмат»

    Tекст: Александра Юдина

    Жительница Большесолдатского района в Курской области поделилась историей о трех бойцах спецназа «Ахмат», которые своим мужеством помогли мирным жителям эвакуироваться из населенного пункта, захваченного ВСУ.

    По ее словам, местные жители были вынуждены спешно покидать свои дома из-за угрозы расстрелов, передает РИА «Новости».

    «Подруга рассказала, что пришлось убегать, потому что по селу ездили люди и расстреливали жителей мирных. А еще она рассказала, что были три «ахматовца», где-то на границе, а они держали оборону очень крепко. По словам подруги, пока люди были в селе, они «ахматовцы» ВСУ не пустили», – поделилась Андрианова.

    Ранее сообщалось, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

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    6 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боевых действий на Курском направлении потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, сообщило Минобороны.

    ВСУ потеряли два БТР, 10 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в сторону Матвеевки и Ольговки, сорвала попытки атак в сторону Борок, Комаровки и Марьевки.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, БТР, две бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Кругленького, Казачьей Локни, Косицы, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины и Снагостя.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Боромли, Брусков, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Мирополья, Орловки, Ободы, Писаревки, Сумов, Хотеня, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка 10,4 тыс. человек, 81 танк, 41 БМП, 74 БТР, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    5 сентября 2024, 20:46 • Новости дня
    Зеленский снова позвал Россию на саммит по Украине

    Владимир Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил желание видеть представителей России на втором саммите по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью NBC News.

    «Обязательно там должны быть представители России... без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости»

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не ведется подготовка второго «саммита мира» по Украине с участием российских представителей. Он добавил, что рассуждения об участии России в следующем подобном мероприятии инициировали участники первой конференции, которая завершилась безрезультатно.

    После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Глава МИД России Сергей Лавров также исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. 

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    6 сентября 2024, 06:42 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Градами» подразделения ВСУ в Курской области

    Минобороны: ВС России уничтожили «Градами» подразделения ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки «Север» были уничтожены подразделения ВСУ, которые пытались закрепиться в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Расчеты «Град» находятся на круглосуточном дежурстве и наносят поражение по местам размещения ВСУ во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В этот раз расчеты РСЗО «Град» уничтожили подразделения противника, которые пытались закрепиться в приграничном районе Курской области.

    Командир отделения с позывным «Ватсон»  рассказал о большом количестве дронов ВСУ, которые охотятся за расчетами. По словам военного, кабина машины обшита броней, а у бойцов есть средства опознавания дронов, радиоэлектронной борьбы.

    Ранее Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области.

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    5 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Запущена работа ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Общественной палате (ОП) России начал работу ситуационный центр по общественному наблюдению за голосованием, в работе которого будут задействованы наблюдатели из общественных палат, общественных организаций и волонтеры.

    Ситцентр будет работать с 5 по 9 сентября, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

    «На протяжении всех дней выборов наблюдатели из общественных палат, общественных организаций, волонтеры будут обеспечивать общественный контроль за выборами. И мы традиционно открываем наш ситуационный центр, который в круглосуточном режиме будет на связи с общественными штабами в регионах», – сообщил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Волонтеры ситуационного центра будут оперативно обрабатывать сообщения, поступающие от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП России и портал monitoring.oprf.ru.

    «Ситуационный центр Общественной палаты по традиции станет площадкой, где будет аккумулироваться самая актуальная информация о ходе голосования в регионах России. Волонтеры ситцентра, принимающие звонки по горячей линии, в случае необходимости смогут связаться с любым общественным наблюдателем для проверки ситуации. Ни один сигнал или обращение не останутся незамеченными», – рассказала председатель комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

    Она сообщила, что на избирательные участки от субъектов общественного контроля будет направлено порядка 47,5 тыс. наблюдателей. Предварительно они прошли программу подготовки ОП России и НОМ. Всего было обучено более 65 тыс. наблюдателей, часть из них будет направлена кандидатами и партиями.

    В пресс-брифингах также примут участие члены ОП России, члены совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), представители некоммерческих организаций. В онлайн-формате подключатся председатели штабов общественного наблюдения в регионах и наблюдатели с участков.

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    6 сентября 2024, 09:39 • Новости дня
    Российские артиллеристы уничтожили французскую самоходку Caesar в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ применили французские самоходные установки Caesar в Курской области. Одна из них была уничтожена на замаскированной позиции в лесополосе артиллеристами ВС России, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, разведка обнаружила передвижение 155-мм САУ Caesar французского производства и установила замаскированное место ее временного размещения в ближайшей лесополосе, передает ТАСС.

    Там добавили, что по полученным координатам отработали артиллеристы группировки войск «Север», точным попаданием поразив позицию САУ ВСУ, что было подтверждено средствами объективного контроля.

    Ранее ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники.

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    6 сентября 2024, 16:42 • Новости дня
    Лихачев: Киев планировал атаковать и захватить Курскую АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нет сомнений в том, что Киев планировал атаковать и захватить Курскую АЭС при атаке на область, и только подвиг российских военнослужащих и сотрудников станции не позволил этого допустить, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    По его словам, нет никаких сомнений, что Киев планировал захватить Курскую АЭС, и только благодаря героизму бойцов ВС России, нацгвардии и атомохраны этого не случилось. передает ТАСС.

    Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевские власти пошли на безрассудство с обстрелом Курской АЭС и планами по ее захвату из-за того, что Запад занял «страусиную позицию».

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    6 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    «Ланцет» уничтожил бронетранспортер ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский бронетранспортер в приграничном районе Курской области уничтожен ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщило Минобороны России.

    Подразделение бригады морпехов Тихоокеанского флота группировки «Север» засекло украинский БТР с помощью средств воздушной разведки, сообщило военное ведомство, передает ТАСС.

    После этого цель уничтожили с помощью дрона «Ланцет», бронетехника загорелась после поражения.

    Ранее «Ланцет» уничтожил украинский танк в Харьковской области.

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    6 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Памфилова рассказала о явке на выборах в Курской области

    Глава Центризбиркома Памфилова: Явка на выборы в Курской области составила более 40%

    Tекст: Александра Юдина

    Явка на выборы в единый день голосования В Курской области составляет на данный момент более 40%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, явка на выборы в Курской области составила уже более 40%, передает РИА «Новости».

    «Почему мы делаем акцент на Курской области, потому что там действительно зашли диверсионные группы в часть области, где мы отложили выборы», – подчеркнула глава Центризбиркома.

    Также Памфилова заверила, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования.

    В частности, было запущено досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей. С 28 августа по 5 сентября свою волю выразили почти треть избирателей. Кроме того, с 30 августа по 2 сентября в 14 регионах России работали экстерриториальные избирательные участки, где выехавшие из курского приграничья могли проголосовать.

    «Это поможет минимизировать удары по мирному населению», – отметила она.

    Оценивая деятельность избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов, Памфилова заявила, что эта работа «достойна восхищения». Она поблагодарила коллег за то, что в крайне непростых условиях они «они сделали даже больше того, что возможно».

    Напомним, в пятницу Единый день голосования стартовал в 49 регионах России.

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    6 сентября 2024, 13:30 • Новости дня
    Песков: Путин проголосует на выборах в Мосгордуму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент планирует поучаствовать в голосовании на выборах в Мосгордуму, которое проходит 6-8 сентября, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что детали Кремль раскроет позже.

    В пятницу глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что избирательные участки открылись в 49 регионах России, там выборы будут проходить в течение трех дней.

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    6 сентября 2024, 14:24 • Новости дня
    Пиротехники МЧС за сутки уничтожили в Курской области 12 взрывоопасных предметов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пиротехники МЧС продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы на территории Курской области, пострадавшей от обстрелов. За прошедшие сутки было обнаружено и обезврежено 12 взрывных устройств, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, с начала обострения ситуации в Курской области саперами МЧС было уничтожено более 326 взрывоопасных предметов.

    В МЧС уточнили, что, несмотря на предпринимаемые меры, радиационный фон в регионе остается в норме. Для пострадавших жителей организованы пункты временного размещения, куда уже эвакуировано более 11,5 тыс. человек, говорится в сообщении.

    Отмечается, что в течение прошедшего дня из «серой зоны» по индивидуальным заявкам были эвакуированы восемь человек, а за прошлые сутки удалось установить связь с родственниками 17 жителей приграничья. Всего удалось воссоединить с семьями уже 539 граждан.

    «На выплату единовременной материальной помощи принято за сутки более 3 300 заявлений. Выплаты уже произведены порядка 89 тыс. пострадавших граждан на общую сумму около 1,33 млрд рублей», – отметили в пресс-службе.

    В пресс-службе заявили, что в настоящее время в регион 167 колоннами доставлено около 4 тыс. тонн гуманитарных грузов, только сегодня в Курск должна прибыть колонна с 25 тоннами груза помощи.

    Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС за прошедшие сутки обнаружили и уничтожили в Курской области боевую часть ракеты Patriot. Всего с момента обострения ситуации в регионе обезврежено 314 взрывоопасных предметов.

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    6 сентября 2024, 18:24 • Новости дня
    В первый день голосования наблюдатели получили 17 тыс. сообщений

    Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) получила больше 17 тыс. сообщений в первый день голосования, в подавляющем большинстве это информация, а не сигналы об инцидентах. Наблюдатели говорят о высокой явке избирателей на Дальнем Востоке и большой востребованности дистанционного электронного голосования.

    Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод представил актуальную статистику об информации, поступившей на «Карту сообщений» НОМ от наблюдателей, – более 17 тысяч. «При этом мы столкнулись с некоторым количеством фейков. В частности, о порче бюллетеней, где используются архивные фото 2023 года. Информация о недопуске наблюдателей и якобы подвозах не получила подтверждения. Общественные штабы и наблюдатели все проверяют, вникают в обстоятельства и опрашивают возможных свидетелей», – рассказал Брод, в целом дав положительную оценку старту голосования, говорится на сайте НОМ.

    Ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев прокомментировал организацию общественного наблюдения на выборах в Москве. В этом году Блажеев по совместительству выступает одним из хранителей ключа зашифрования московской системы ДЭГ.

    «Я к вам приехал из общественного штаба Москвы. Там мы внимательно наблюдаем за 1440 избирательными участками, на которых идет голосование. Имеем возможность посмотреть на видео те нестандартные ситуации, которые возникают. Все проходит стабильно хорошо, каких-либо особых замечаний нет. У нас там работает группа разбора, которая внимательно разбирает каждый кейс и каждую ситуацию, и мы выезжаем на те избирательные участки, где возникают какие-либо вопросы», – сообщил он.

    За выборами внимательно наблюдает и Ассоциация юристов России. Как отметил на брифинге председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в довыборный период члены организации участвовали в подготовке наблюдателей, а в дни голосования дают правовую оценку инцидентам, а также консультируют избирателей по горячей линии. Вместе с тем Груздев подчеркнул, что члены АЮР занимаются и совершенствованием избирательного законодательства. «Те изменения, которые мы вносили 10–12 лет назад, они оказались эффективны и актуальны сегодня», – заметил он.

    По словам Груздева, каждый ЕДГ АЮР изучает практику применения избирательного законодательства. Очень важно оперативно реагировать в том случае, если какие-то нормы законодательства становятся неактуальны, заключил он.

    Ответственный секретарь СПЧ, глава Мониторинговой рабочей группы Совета по соблюдению избирательных прав граждан (МРГ СПЧ) Александр Точенов, выходя на связь из общественного штаба Хабаровского края, рассказал, что обстановка на участках в целом спокойная, за исключением нескольких случаев провокаций со стороны кандидатов и наблюдателей, которые пытались оказывать давление на избирательные комиссии, а также распространять незаконную агитацию. «В целом обстановка спокойная, штатная. При этом на ряде участков кандидаты вносят сумятицу, нагнетают обстановку и вгоняют в стресс членов комиссий. Сейчас, после окончании голосования, один из кандидатов заявил, что хочет личными печатями опечатывать КОИБы», – привел пример он.

    Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова вышла на связь из Курска, где в общественном центре наблюдения Курской области организовано непрерывное видеонаблюдение за выборами. С начала голосования в регионе она уже посетила несколько избирательных участков. «По состоянию на час дня выборы показывают ту консолидацию населения, которая есть, эмоциональный заряд. На каждом избирательном участке находятся общественные наблюдатели, меры безопасности максимально соблюдаются. При этом сегодня в регионе объявлялась ракетная опасность, но высокая явка избирателей, более 40%, – это ответ на все вызовы», – сказала она.

    Как отметил Вадим Лобов, президент корпорации «Синергия», выступающей одним из партнеров экспертного центра, сообщество наблюдателей сформировано силами сотен тысяч неравнодушных граждан, объединенных ценностями справедливости, патриотизма, желанием обеспечить законность выборов. «Участие студентов МГЮА и университета «Синергия» в таком уникальном процессе мониторинга дает им, с одной стороны, базу для приобретения компетенций, они оценивают правовые кейсы, анализируют ситуации, общаются с экспертами, а с другой – формируют свое правового сознание. Я глубоко убежден, что в таком процессе молодые люди приобретают прививку социальной ответственности», – уверен он.

    Лобов также отметил технологичность процесса мониторинга. «Мы видим, как ребята буквально в режиме реального времени, за считаные минуты, могут видеть те инциденты, которые происходят, и сразу реагировать на них», – сказал он.

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    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

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    Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    В США вновь заговорили о попытке России вмешаться в американские выборы. На этот раз причиной стала шутка Владимира Путина о российской «поддержке» Камалы Харрис по рекомендации Джо Байдена. Американские СМИ снова пишут о «руке Москвы», а Дональд Трамп заявил, что высказывание российского лидера поставило его в замешательство. По мнению экспертов, американская реакция на юмор российского президента имеет простое объяснение. Подробности

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    Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией

    В небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны до сих пор не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель? Подробности

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    За что Россия ограничила финансовую помощь Абхазии

    В руководстве Абхазии заявляют о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь республике, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Действительно ли Москва предприняла такие шаги, насколько серьезные проблемы в результате грозят абхазской экономике и что должен сделать Сухум, чтобы разрешить внезапно возникший кризис? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Зеленский предложил закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

    • Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

      На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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