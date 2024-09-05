  • Новость часаСША ввели санкции против компаний из Индии по обвинению в связи с «Арктик СПГ – 2»
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    Как обновляется российский рыболовецкий флот
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    Мнения
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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    40 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    5 комментариев
    5 сентября 2024, 21:38 • Новости дня

    Площадь пожара в Тульской области выросла до 2 тыс. кв. метров

    Площадь пожара на производственной площадке в Тульской области выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба министерства по региональной безопасности региона.

    На территории объекта произошло возгорание емкостей с машинным маслом. В МЖД сообщили, что к месту ЧП следует пожарный поезд с 60 тоннами воды и 5 тоннами пенообразователя, передает ТАСС.

    «На движение поездов ситуация не влияет», – добавили в пресс-службе МЖД.


    Ранее сообщалось, что на станции Левобережная ОЖД в Московской области произошел пожар в хвостовом вагоне пригородного поезда.

    5 сентября 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дальний Восток стал флагманом в новой глобальной экономической реальности, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Дальний Восток стал нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.

    Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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    5 сентября 2024, 01:33 • Новости дня
    Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились квартир в Финляндии
    Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились квартир в Финляндии
    @ Центральное Телевидение/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились недвижимости в Финляндии из-за банкротства управляющей компании, сообщают СМИ.

    Как пишет Life.ru, у актеров были квартиры в одном доме в финском курортном городе Пункахарью. Однако в соответствии с законами Финляндии собственниками многоквартирных домов являются УК, жильцы получают право распоряжаться квартирами, поскольку владеют акциями УК. «Нет УК – нет и собственности», – поясняет издание.

    Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что с финской стороны реакции на случившееся вообще не последовало, а «из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи». «Мама еще не сдалась, еще надеется», – сказала она.

    После банкротства УК за домом не следят, здание лишилось электричества и водоснабжения, приходит в негодность. Указывается, что для возвращения недвижимости необходимо будет приобрести акции новой УК, если та появится.

    Life.ru сообщает, что актер Сергей Кошонин раньше также владел домом в финском городе Иматра. Он приобрел дом за 200 тыс. евро в кредит, но из-за подъема валюты в цене после 2014 года допустил «пару просрочек» и дом у него отобрали. Кошонин заявил, что успел вложить в финскую недвижимость около четверти миллиона евро.

    Кроме того, осенью 2023 года в связи с западными санкциями финские власти арестовали дачу бывшего президента АвтоВАЗа Бориса Алешина за 2,5 млн евро.

    Напомним, весной рабочая группа Минобороны Финляндии рекомендовала полный запрет на приобретение недвижимости в стране для граждан и организаций из России. В финском Минобороны разработали соответствующий закон. В ближайшие недели он должен поступить на рассмотрение парламента.

    Кроме того, Финляндия закрыла границу для россиян, в том числе тех, кто владеет в стране недвижимостью, а из-за заблокированных Финляндией межбанковских связей нельзя даже заплатить налог и внести коммунальные платежи, что чревато отъемом имущества за неуплату. В результате россияне массово выставляют свое финское имущество на продажу.

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    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

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    5 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке

    Источник: ВС России прорвали оборону ВСУ в Клещеевке

    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Артемовском направлении в районе Клещеевки российские войска в четверг смогли прорвать оборону украинских сил, сообщил источник в силовых структурах.

    Штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, в последние недели украинская сторона на этом участке фронта несла большие потери.

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    5 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на волчанском направлении перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», – сказал Лисняк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников. Боевиков задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



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    5 сентября 2024, 11:36 • Новости дня
    Женщины-военнослужащие ВСУ сдались в плен в Курской области
    Женщины-военнослужащие ВСУ сдались в плен в Курской области
    @ t.me/pograni4nik_iz_ada

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области две женщины-военнослужащие ВСУ Алена Шевчук и Виктория Яценко сдались в плен ВС России.

    По словам Яценко, в Курской области они снимали захват военными ВСУ приграничных территорий, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Пограничник из ада».

    Она рассказала, что проходила военную подготовку на Яворовском полигоне украинской армии во Львовской области.

    По ее словам, инструкторами там были грузины и другие иностранцы.

    Ранее командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными.

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    5 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин назвал фаворита России на выборах президента США

    Путин пошутил о поддержке Харрис на выборах президента США

    Путин назвал фаворита России на выборах президента США
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что американский народ, а не россияне, должен определять фаворитов на выборах президента США.

    «Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа», – указал глава государства.

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    5 сентября 2024, 19:11 • Новости дня
    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы

    В США предъявили обвинение политологу Саймсу и его жене

    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии, об этом сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов в четверг вечером.

    Саймса и его жену обвиняют в «нарушении американских санкций», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    По совокупности обвинений каждому из супругов может грозить до 60 лет заключения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о преследовании Саймса в США, отмечал, что Вашингтон устроил «охоту на ведьм».

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    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

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    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин сравнил экономики США и Китая

    Путин: Экономика США мощная, но объем экономики Китая больше, и разрыв увеличивается

    Путин сравнил экономики США и Китая
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская экономика мощная, но объем китайской экономики еще больше, а разрыв между ними постоянно увеличивается, отметил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

    «Сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Американская экономика мощная, хорошая, ее структура выгодно отличается от других. Но объем экономики КНР еще больше, США на втором месте. Разрыв между двумя экономиками постоянно, из года в год увеличивается, с этим и связано использование юаня в международных расчетах», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что экономика будущего строится вокруг человека, поэтому нельзя возводить промышленные объекты без социальной инфраструктуры.

    Коментарии (53)
    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 53-й, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


    Коментарии (4)
    4 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    Стали известны подробности санкций США против российских медиа

    Представитель Госдепа Миллер заявил о требовании США к «России сегодня» отчитываться о сотрудниках и имуществе

    Стали известны подробности санкций США против российских медиа
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние компании должны будут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Кроме того, американский Минфин выпустил специальную лицензию, регулирующую транзакции со СМИ в России.

    «Департамент определил, что «Россия сегодня» и дочерние компании – РИА «Новости», ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik – должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.

    Он сообщил, что указанные компании должны будут информировать Госдеп «о работающем в США персонале и имуществе». Кроме того, Миллер сказал, что американская сторона не собирается раскрывать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями против «России сегодня».

    Миллер утверждает, что визовые ограничения распространяются только на тех ее сотрудников, которые, как считают в Вашингтоне, нарушили американское законодательство: «Объявленные нами меры касаются не российских журналистов, а сотрудников организаций, вовлеченных в преступную деятельность, определенную минюстом», – передает ТАСС.

    При этом из обнародованного в среду заявления американского Минфина следует, что под санкции попали главред «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян, а также ряд топ-менеджеров. Симоньян названа «центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния».

    В санкционный список включены Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Александр Неженцев и Владимир Табак.

    Отметим, что Калашникову и Афанасьевой, которые находятся в России, в США предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения закона о регистрации иностранных агентов и отмывания средств.

    Минфин США в среду выпустил специальную лицензию, которая разрешает операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России. Поясняется, что «транзакции, происходящие в обычном порядке или необходимые с целью получения или передачи телекоммуникационных данных с участием Российской Федерации, которые запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, разрешены».

    Однако без специального разрешения недопустимы операции с «Первым каналом», «Россией-1», НТВ, компанией «Алгоритм», журналом «Новое Восточное обозрение» и АНО «Диалог».

    Напомним, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik).

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    5 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Москва предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»

    Захарова предупредила США об ответных мерах со стороны Москвы в связи с санкциями против «России сегодня»

    Москва предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Действия США против российских СМИ станут основанием для принятия «симметричных и/или асимметричных» ответных мер в отношении американских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что США нарушили обязательства в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ. По ее словам, США «переплюнули сами себя», поскольку на сей раз «даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты». Как отметила Захарова, никто до конца не понимает, против каких журналистов или главных редакторов введены санкции.

    По словам Захаровой, в действиях США есть «и русофобия, и нападение на свободу слова, и дискриминация», а также «грязнейшие американские игры глубинного государства для манипуляции в рамках электорального цикла».

    Она считает, что действия американских властей являются доказательством «необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру».

    Захарова заявила, что нападки на российские СМИ «с привлечением крупнейших мейнстримных западных изданий» являются результатом операций спецслужб Запада по «стерилизации от инакомыслия» информпространства – пока «национального», но «в перспективе» и «глобального». Она заявила, что новая версия «охоты на ведьм» вызвана желанием ввести «общество в состояние перманентного стресса», развить в нем «фобии лабораторного происхождения» и сформировать «образ скрытого внешнего врага, назначив на эту роль Россию».

    «Правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА «Россия сегодня» и другими российскими ресурсами, остается востребованной», – сказала Захарова.

    Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение американских санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», заявил, что Демпартия США «уже сейчас» стремится «переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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