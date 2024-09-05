Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.0 комментариев
Путин: В России уже принимают меры против «перегрева» экономики
Российские власти уже «охлаждают» ситуацию на рынке кредитования и в экономике в целом: такого эффекта добиваются повышением ключевой ставки и отменой некоторых льготных ипотек, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя «перегрев» экономики в начале года и меры для борьбы с этим.
«Так уже охлаждают», – сказал он в ответ на вопрос, планируется ли корректировать ситуацию в экономике. «Увеличением ключевой ставки, отменой льготной ипотеки. Кредитование сейчас поддерживается льготами по IT-ипотеке, программами на Дальнем Востоке, в Арктике, семейной ипотекой, но вот такими способами обеспечивается и это охлаждение», – передает ТАСС слова Путина.
По его словам, провал в жилищном строительстве после отмены льготных ипотечных программ не ожидается. «Конечно, то, что закончилось действие льготной ипотеки, не может не сказаться на рынке жилищного строительства. Но, повторяю, он сейчас поддерживается льготной ипотекой Дальнего Востока, Арктики, семейной, льготной ИТ-ипотекой. Смысл действий финансовых властей, правительства заключается в том, чтобы несколько охладить рынок. В целом такой эффект и ожидается, чтобы не было перегрева и это не влияло на макроэкономические показатели», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что инфляция в России начала снижаться, и это хорошо.