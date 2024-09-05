Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.21 комментарий
Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.21 комментарий
У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.4 комментария
Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.4 комментария
Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».
По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.
«Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».
Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.
В своем Facebook (запрещен в России) он указал, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке, передает ТАСС.
«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний», – отметил Стефанчук.
В конце августа Кулеба спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.
Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.
«Теперь нам следует передать им (ВСУ) ракеты ATACMS», – передает ТАСС слова Джонсона в диалоге с пранкерами.
Также экс-премьер Британии заявил, что Киеву нужно помочь «снести Керченский мост» и предоставить ВСУ средства, чтобы поставить «под угрозу Крым».
Кроме того, Джонсон поделился мнением, что Украине нужна массовая мобилизация.
«Они еще не призвали многих молодых людей», – заявил он.
Ранее с российскими пранкерами пообщался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в разговоре с ним они представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Британии заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите, поскольку США выступают против.
Кроме того, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.
«Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», – написал Рожин в своем Telegram-канале.
Также не обошлось без последствий работы украинских систем ПВО.
«Но я хотел бы обратить внимание на видео с моментом прилета якобы крылатой ракеты – сразу после прилета виден разлет искр, что характерно для воспламенения топлива, которое используются в ракетах зенитно-ракетных комплексов. Также взрывная волна и характер разрушения указывают на значительно меньший заряд боевой части, а тем более в условиях плотной застройки», – написал Рожин.
Политолог Чеснаков: Масштабные перестановки в украинской власти грозят серьезными сбоями
В своем Telegram-канале он указал, что отставки, о которых говорили несколько месяцев, неслучайно начались именно сейчас.
«Если бы кадровые чистки проводились до провокации ВСУ в Курской области, они воспринимались бы внутренней аудиторией как проявление паники», – подчеркнул политолог.
По его словам, после некоторого эмоционального подъема эти перестановки продаются аудитории как «обновление надежды».
Чеснаков заверил, что кадровые изменения также указывают на внутриэлитное напряжение в Киеве.
«Регулярно появляются сообщения о проблемах в Раде, усталости депутатов, падении мотивации членов правительства и других винтиков политической системы», – отметил он.
Политолог заметил, что такие масштабные перестановки в условиях кризиса могут грозить серьезными сбоями в функционировании системы, которая и так работает в аварийном режиме.
В заключение политолог отметил, что в ближайшие несколько месяцев может возникнуть некий позитивный импульс, однако позднее «наступит суровая реальность».
«Окажется, что не все новички заиграют на новых позициях. А когда назначений так много, риск ошибки повышается. Во-вторых, вдруг станет ясно, что проблемы не в кадрах, а в структурных дефектах системы», – резюмировал Чеснаков.
Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго». Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.
Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.
В этом же 179-м объединенном учебно-тренировочном центре ВСУ готовились операторы дронов, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.
В среду утром ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе «Кинжалами» и ударными дронами, по предприятиям украинского ВПК во Львове.
На этих предприятиях производятся и ремонтируются электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.
Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Источник во вторник сообщал, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.
Bloomberg: Замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту главы ведомства
«Ожидается, что украинский дипломат Андрей Сибига сменит Дмитрия Кулебу на посту главы МИД», – приводит слова источника Bloomberg РИА «Новости».
Как отмечает Bloomberg, Кулеба теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.
В среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом по запросу Украины в 2022 году действием американских санкций
Киев просил включить Starlink для проведения украинскими войсками атаки. Маск, комментируя отказ, заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «Starlink было запрещено включать спутники в Крыму, поскольку это нарушило бы санкции США против России», передает ТАСС.
«Тогда в ночи мы неожиданно получили запрос от украинского правительства активировать Starlink в Крыму в течение нескольких часов», – рассказал он. При этом Маск указал, что его компании не поступало «никакого запроса или позволения нарушить санкции американского правительства».
Он подчеркнул, что Starlink является коммерческой, а не военной системой. Ее можно использовать для военной связи, как военным можно пользоваться «интернетом в целом», отметил Маск.
«Но если мы будем намеренно участвовать в военных действиях, мы превратим Starlink в военную систему, и у других стран будет полное право сбивать наши спутники», – заявил он.
Напомним, на Украине заявили, что решение компании SpaceX, которой владеет Маск, отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями.
Начальник главного управления разведки миниобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что сервис Starlink не работал определенное время возле Крыма. Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.
Подразделения группировки «Восток» поразили формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны у Шахтерского, Доброволья (ДНР) и Приютного (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также они отразили контратаку украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады. В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 150 человек.
Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Дзержинска, Украинска, Димитрова и Селидово в ДНР.
Она также отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.
ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 480 человек, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».
Группировка «Днепр» поразила формирования 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны у Берислава, Токаревки, Веровки (Херсонская область) и Тамарино (Николаевская область).
Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 80 человек, также уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
Financial Times объяснила отставки украинских министров желанием Зеленского укрепить власть
Как пишет Financial Times, чиновники сочли отставки «частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации». Вероятно, некоторые из министров, которые подали в отставку, перейдут на другие посты в правительстве, передает РИА «Новости».
Напомним, объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщается, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимира Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками
Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.
Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».
Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.
ВСУ также потеряли 17 единиц бронетехники, включая танк, БМП и 15 боевых бронированных машин, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Также украинская сторона потеряла там до 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая три французских САУ Caesar и одно американское М777, РЗСО M142 HIMARS и M270 MLRS.
Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Малой Локни и Комаровки, сорваны попытки атак в сторону Коренево, Ольговки и Погребков.
Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады нацгвардии у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Кубаткини, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Обуховки, Снагостя и Успеновки.
Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Ворожбы, Великого Бобрика, Глухова, Мирополья, Новых Басов, Орловки, Павловки, Сумов, Эсманьи, Юнаковки и Ямполья.
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,7 тыс. человек, 81 танк, 39 БМП, 70 БТР, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 установки РСЗО, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.
Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.
Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.
«Отставки министров на Украине свидетельствуют о том, что в правительстве страны, мягко говоря, не все ладно», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что обсуждение кадровых перестановок велось и прежде. Но до определенных решений дело дошло только сейчас. Собеседник объясняет это несколькими факторами.
«Во-первых, в США и европейских странах существуют разногласия относительно Киева. Если «ястребы» типа Бориса Джонсона требуют разрешить ВСУ использовать ATACMS для атаки на Крымский мост, то другие западные политики опасаются эскалации. На этом фоне некоторые чиновники, вероятно, приняли решение отойти немного в сторону на случай, если первые одержат верх», – предположил Скачко.
Во-вторых, приблизить перестановки могли неудачи ВСУ на фронте – «начиная от курской авантюры и заканчивая Донбассом», добавил он. «Владимир Зеленский попытается показать, что к власти якобы придут новые политики, однако в высокие кабинеты он все равно посадит «своих» проверенных людей. Это станет очередным примером того, как Киев выдает «зраду» за «перемогу», – детализировал спикер.
Политолог напомнил, что в 2014 году Виктор Янукович инициировал подобную чистку в кабмине. «Тогда уже было ясно, что его режим рушится. Попытка произвести обновление в такой ситуации ни к чему не привела», – уточнил Скачко. То же самое будет и сейчас, прогнозирует он. «Кадровые перестановки могут на какое-то время «оживить труп». Украинское руководство продолжит имитировать бурную жизнедеятельность, но апгрейд в морге непродуктивен», – сыронизировал собеседник.
Более того, возникает вопрос, кем заменят ушедших в отставку министров. «Скамейка запасных, конечно, есть, но качество тех, кто сидит на ней, оставляет желать лучшего. Украинские политики – это временщики. О перспективах Украины как государства – даже несмотря на кадровые перестановки – говорить не приходится», – считает эксперт.
Отдельно он обратил внимание на отставку министра иностранных дел. Политолог напомнил, что Дмитрий Кулеба недавно спровоцировал скандал с Польшей. «Впрочем, он хамил не только Варшаве, но и другим европейским странам. Было видно, что человек пошел ва-банк: он либо добивается целей, в том числе поставок оружия ВСУ, либо его начнут бить по рукам. По всей видимости, терпение западных кураторов иссякло», – заключил Скачко.
Ранее на Украине анонсировали смену более 50% кабмина. «Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе», – сообщил Давид Арахамия, глава пропрезидентской партии «Слуга народа». По его словам, на заседании Рады 4 сентября будут рассмотрены вопросы увольнений, а 5 сентября – назначений.
На этом фоне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что глава МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Незадолго до этого министр спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.
Накануне на Украине уже подали в отставку пять министров: глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук. Кроме того, Зеленский подписал указ об увольнении замглавы собственного офиса. Должность покинул Ростислав Шурма, который занимал ее с 2021 года.
Газета The Financial Times связывает увольнения с попыткой офиса Владимира Зеленского централизовать власть на Украине. Как пишет издание, чиновники сочли отставки «частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации». Вероятно, некоторые министры, ушедшие со своих постов, перейдут на другие должности в правительстве.
«Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться», – отметил вице-премьер. По его словам, Польша самая первая оказала Украине помощь, и отправила Киеву «столько помощи, сколько могла». «Я не ставлю условий, но за эту помощь мы не получили уважения наших жертв. Пока эта рана не заживет, она будет преградой в наших отношениях», – добавил он, передает РИА «Новости».
Косиняк-Камыш подчеркнул, что заявления Кулебы об отношении к истории являются недопустимыми, и отметил, что «история не для историков», а «для нас всех». Он заявил, что история учит, формулирует и является частью жизни каждого, а также она – «для будущего».
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины завершила заседание, не рассмотрев увольнение Дмитрий Кулебы с поста главы МИД страны.
Напомним, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. По данным Bloomberg, ожидается, что замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту министра.
В конце августа польский депутат Януш Ковальский призвал объявить персоной нон грата в Польше Дмитрия Кулебу.