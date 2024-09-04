Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.13 комментариев
США выслали генконсула Китая в Нью-Йорке
Генерального консула Китая в Нью-Йорке Хуана Пина выслали после того, как Минюст США предъявил экс-чиновнице штата Нью-Йорк Линде Сунь обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента КНР, сообщили СМИ.
Как пишет CNN, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выразила желание, чтобы «генконсул был выслан». Как указала губернатор, ей уже сообщили о том, что генконсул уже не находится в дипломатической миссии Китая в Нью-Йорке, передает ТАСС.
Накануне в США арестовали бывшую представительницу администрации штата Нью-Йорк Линду Сунь по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что Пекин продолжит отстаивать суверенитет и интересы развития страны при взаимодействии с Вашингтоном.