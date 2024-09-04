Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.4 комментария
Ирландский журналист: Борис Джонсон захотел больше погибших украинцев
Ирландский журналист Чей Боуз назвал Бориса Джонсона «отвратительным существом»
Экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно больше смертей среди солдат ВСУ. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х, комментируя слова британского политика о том, что еще не все молодые украинцы отправились на военную службу.
«Жалуется на то, что недостаточно молодых украинцев были вынуждены умереть за иллюзорную «победу» его друзей-диктаторов», – написал Боуз в X.
Как заметил корреспондент, экс-премьер Великобритании ни разу в жизни не держал в руках оружие, притом, призывает к массовой мобилизации жителей Украины. «Какое же отвратительное существо», – подытожил Боуз.
В среду сообщалось о том, как пранкеры Вован и Лексус выложили беседу с Джонсоном, во время которого выступали от имени экономиста-глобалиста Жака Аттали.
Во время беседы экс-премьер Британии заявил, что Украине нужна массовая мобилизация и предложил помощь в «снесении» Керченского моста. Для этого понадобятся ракета ATACMS, которые надо обязательно поставить Украине, заявил Борис Джонсон.