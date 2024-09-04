Ирландский журналист: Борис Джонсон захотел больше погибших украинцев

Ирландский журналист Чей Боуз назвал Бориса Джонсона «отвратительным существом»

Tекст: Константин Сергеев

«Жалуется на то, что недостаточно молодых украинцев были вынуждены умереть за иллюзорную «победу» его друзей-диктаторов», – написал Боуз в X.



Как заметил корреспондент, экс-премьер Великобритании ни разу в жизни не держал в руках оружие, притом, призывает к массовой мобилизации жителей Украины. «Какое же отвратительное существо», – подытожил Боуз.

В среду сообщалось о том, как пранкеры Вован и Лексус выложили беседу с Джонсоном, во время которого выступали от имени экономиста-глобалиста Жака Аттали.

Во время беседы экс-премьер Британии заявил, что Украине нужна массовая мобилизация и предложил помощь в «снесении» Керченского моста. Для этого понадобятся ракета ATACMS, которые надо обязательно поставить Украине, заявил Борис Джонсон.