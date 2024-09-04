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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Смерть экспертизы» пора остановить

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем Россия участвует в Паралимпиаде

    Никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но».

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов МУС со своим суррогатом отстал от времени

    Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».

    6 комментариев
    4 сентября 2024, 11:27 • Новости дня

    Путин предложил Си Цзиньпину провести отдельную встречу во время саммита БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин рассчитывает на отдельную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время октябрьского саммита БРИКС в Казани.

    «Как договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю провести и двустороннюю рабочую встречу», – передает ТАСС слова Путина на встрече с зампредседателя КНР Хань Чжэном.

    Беседа проходит на площадке Восточного экономического форума на острове Русский, это первый в череде международных контактов президента на полях ВЭФ, позднее сегодня российский лидер также побеседует с вице-премьером Сербии Александаром Вулином и проведет полномасштабные переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

    Ранее Путин прибыл во Владивосток для участия во ВЭФ.

    3 сентября 2024, 12:54 • Новости дня
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    @ Софья Сандурская/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Монголия на протяжении многих десятилетий является союзником и дружественной России страной, заявил российский президент Владимир Путин.

    На встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом российский президент назвал Монголию дружественной страной и союзником России, передает ТАСС.

    «Мне очень приятно быть в дружественной нам Монголии», – сказал Путин, обращаясь к спикеру парламента. Он подчеркнул, что он рад вместе с монгольским народом отметить знаковое событие – общие победы на реке Халхин-Гол.

    Президент отметил, что Монголия «оказалась верным, надежным союзником Советского Союза, России» в борьбе с нацизмом, и сегодня успешно развиваются близкие, дружеские отношения, которые Россия и Монголия поддерживали на протяжении десятилетий.

    Кроме того, добавил Путин, Москва придает большое значение взаимодействию по линии парламентов. «В сегодняшнем мире это существенное дополнение к развитию контактов», – сказал глава государства.

    «Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что рнаши позиции по многим актуальным глобальным сюжетам близки. Программа взаимодействия продолжается», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что российско-монгольское взаимодействие по вопросам военно-технического и антитеррористического сотрудничества вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

    Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям. Он также поблагодарил народ Монголии за сохранение исторической памяти и пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве.

    Коментарии (11)
    4 сентября 2024, 10:03 • Новости дня
    Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
    Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) обратил внимание на необходимость выполнения задачи обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас принимают участие в боевых действиях.

    «В зоне боевых действий несут службу и блестяще выполняют задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром 155-й бригады, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что это в повестке дня и все вопросы решаются», – передает ТАСС слова Путина.

    В свою очередь командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что сейчас к сдаче готовится один из домов в микрорайоне «Снеговая падь», который будет заселен уже в июне этого года. Там предусмотрены 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады.

    «Также в «Снеговой пади» производится строительство еще четырех домов для военнослужащих Тихоокеанского флота и 155-й бригады. Два дома по плану сдаются до 31 декабря 2024 года и еще два дома сдается до первого июля 2025 года. Всего в интересах Тихоокеанского флота и 155-й бригады морской пехоты будет построено пять домов общим количеством квартир 1100», – сказал Лиина.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который также сопровождал президента, рассказал, что региональные власти начинают строительство школы на 1100 мест, достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс. «Там имеются земельные участки Минобороны, которые при передаче Приморскому краю могут быть использованы для комплексной застройки социальной инфраструктурой и передаче необходимого количества для военнослужащих», – сказал Кожемяко. Путин отметил, что в крае уделяют повышенное внимание этим вопросам. «Пожалуйста, этого внимания не снижайте», – сказал Путин. Он передал «самые лучшие пожелания» бойцам Тихоокеанского флота, отметив, что у них сейчас «очень ответственные задачи». «Все задачи будут выполнены», – сказал в ответ командующий ТОФ.

    Ранее Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии.

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    3 сентября 2024, 20:50 • Видео
    На земли России позарился Тайвань

    Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    Коментарии (2)
    4 сентября 2024, 06:37 • Новости дня
    США призвали Монголию заявить России о поддержке суверенитета Украины

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер в связи с визитом Путина в Монголию призвал Улан-Батор «выполнять международные обязательства»

    США призвали Монголию заявить России о поддержке суверенитета Украины
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства», заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

    Комментируя визит президента России Владимира Путина в Монголию, которая является участником Международного уголовного суда, Миллер заявил, что Улан-Батору следует «придерживаться принципов Устава ООН», в том числе в вопросах, которые касаются «суверенитета и территориальной целостности», передает ТАСС.

    «Мы понимаем, в каком положении находится Монголия, оказавшаяся между двумя гораздо более крупными соседями», – заявил он. Однако, отметил Миллер, необходимо, чтобы Монголия «продолжала поддерживать верховенство закона во всем мире».

    США намерены «и дальше поддерживать Монголию», но той нужно «выполнять свои международные обязательства». Как заявил Миллер, если Монголия собирается «общаться с Россией», то должна «ясно дать понять» Москве, что «поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».

    Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию. Он принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, возложил цветы к первому в мире памятнику Жукову в Улан-Баторе.

    Российский лидер провел переговоры с руководством Монголии. Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере, отметил рост товарооборота и заявил о развитии российско-монгольских отношений по всем направлениям.

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

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    3 сентября 2024, 18:11 • Новости дня
    На торжественном приеме в Улан-Баторе спели «День Победы»

    В Монголии на праздновании годовщины событий на Халхин-Голе спели «День Победы»

    На торжественном приеме в Улан-Баторе спели «День Победы»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легендарная песня «День Победы» прозвучала на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе, в котором принял участие президент России Владимир Путин в рамках официального визита в Монголию.

    Видео выступления опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Напомним, президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл вечером 2 сентября для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

    Коментарии (2)
    3 сентября 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин завершил официальный визит в Монголию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Монголию, куда прибыл накануне для участия в мероприятиях по случаю 85-летней годовщины победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

    Далее российский лидер посетит Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

    Напомним, Путин 2 сентября прибыл с официальным визитом в Монголию, где принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Вместе с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом Путин возложил цветы к первому в мире памятнику Жукову в Улан-Баторе.

    В рамках визита в Монголию российский лидер провел переговоры с руководством страны. По итогам встречи с монгольским президентом Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере, отметил рост товарооборота России и Монголии и заявил о развитии российско-монгольских отношений по всем направлениям.

    Коментарии (8)
    3 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    В столице Приморского края он примет участие в форуме и проведет ряд международных встреч. В частности, у него запланированы переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, а также общение с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. Также у него запланирована беседа с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

    Во Владивосток Путин прибыл из Улан-Батора, где провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

    Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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    4 сентября 2024, 10:32 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву
    Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву
    @ Alexei Nikolsky/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу не всегда сопровождал президента Владимира Путина во время посещений Тувы, и в этот раз он не входил в президентскую делегацию из-за иной сферы деятельности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Шойгу не было рядом с Путиным в поездке 2 сентября в республику, являющуюся малой родиной секретаря СБ России.

    По его словам, нельзя сказать, что Шойгу всегда сопровождал Путина во время посещения Тувы, передает ТАСС.

    «Президент действительно там бывал с краткими остановками для отдыха. Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. Сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности, поэтому не входил в состав делегации президента», – сказал Песков.

    Напомним, президент Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Туву посетил крупнейший буддистский монастырь страны «Тубтен шедруб линг».

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    4 сентября 2024, 08:55 • Новости дня
    Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии

    Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии, где осмотрит корвет «Резкий»

    Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке, где осмотрит корвет «Резкий».

    «Резкий» – четвертый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, построенных на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

    Корабль был заложен в Комсомольске-на-Амуре 1 июля 2016 года. В 2021 году корвет прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Принят в состав Военно-морского флота России 14 сентября 2023-го.

    Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

    «Резкий» вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Уран» и ЗРК «Редут», торпедами и мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийской установкой АК-190, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками.

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    3 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры в Монголии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и другими руководителями этой страны.

    По словам российского лидера, на переговорах обсуждалось множество вопросов, актуальные региональные и международные проблемы, передает ТАСС. Кроме того, были обозначены дальнейшие перспективы многопланового партнерства, добавил Путин.

    «Мы ценим, что Монголия держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество с нами. Это отчетливо подтвердили и наши сегодняшние переговоры с президентом Хурэлсухом и другими монгольскими руководителями», – сказал президент России в ходе торжественного приема в Улан-Баторе.

    «Верные традициям боевого товарищества, заложенным нашими дедами и отцами, Россия и Монголия продолжают активно взаимодействовать и развивают всеобъемлющее стратегическое партнерство», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин подтвердил готовность к атомным проектам с Монголией.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл вечером 2 сентября для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

    Коментарии (2)
    3 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Президент Монголии поблагодарил Путина за визит
    Президент Монголии поблагодарил Путина за визит
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за визит в страну, об этом он сообщил на встрече с российским коллегой по итогам переговоров в Улан-Баторе.

    «Прежде всего хотел выразить признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину за его официальный визит в нашу страну в рамках празднования 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол. <…> Мы имеем давнюю традицию отмечать эту знаменательную дату, отдавая дань памяти нашим солдатам, которые героически сражались, не жалея своих жизней, за независимость, суверенитет и территориальную целостность наших стран, для того чтобы увековечить их патриотический подвиг в будущих поколениях для укрепления нерушимой дружбы народов Монголии и России, скрепленной великими свершениями во имя мира и развития», – сказал Хурэлсух, передает ТАСС.

    Глава Монголии подчеркнул, что для страны визит Путина важен для развития двусторонних отношений, в особенности в энергетической сфере, а также в сферах транспорта, окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения и в гуманитарной сфере.

    В рамках визита президента России в Улан-Батор были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве, в том числе в области поставок нефтепродуктов, об обеспечении Монголии авиационным топливом, о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в столице Монголии.

    Также подписано соглашение об обеспечении эпидемического благополучия по чуме и меморандум о взаимопонимании, касающийся сохранения озера Байкал и его крупнейшего притока – трансграничной реки Селенга.

    Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям.

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    3 сентября 2024, 16:55 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Монголия стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира

    Политолог Ткаченко: Россия готова инвестировать в экономику Монголии и потеснить в некоторых отраслях США и Южную Корею

    Эксперт: Россия и Монголия стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства. Страны послали Западу сигнал: они не собираются разрывать контакты по причине выдуманных в США идеологем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Несмотря на попытки Монголии налаживать связи с Западом, у республики сохраняется понимание, что именно Россия остается для нее одним из важнейших партнеров с экономической и исторической точек зрения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «Визит Путина становится шагом на пути к наращиванию сотрудничества двух государств. Неслучайно вместе с президентом в Улан-Батор прибыла широкая делегация, в которой собрались главы ключевых ведомств и компаний нашей страны. Видно, что лидеры планировали обсудить широкий спектр вопросов», – добавляет он.

    «Как отметил Путин, позиции двух государств на международной арене во многом схожи. Наши страны стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира. Мы также не приемлем использование санкций в качестве рычага давления на суверенные страны. Это принципиально важные тезисы, согласие с которыми само по себе придает импульс сотрудничеству России и Монголии», – считает эксперт.

    «Кроме того, Москва и Улан-Батор послали сигнал Западу: мы не собираемся «ужимать» собственные международные контакты, придерживаясь странных американских идеологем. Также Россия подтвердила готовность инвестировать в экономику Монголии, во многих отраслях которой мы можем потеснить США или Южную Корею», – заключил Ткаченко.

    Во вторник в Улан-Баторе состоялись переговоры президента России Владимира Путина и монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы государств обсудили торговлю, военно-техническое сотрудничество и совместные проекты в сфере мирного атома.

    «Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, и за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%. Причем коммерческие расчеты между двумя нашими странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах», – отметил Путин по итогам переговоров.

    Он также сообщил о готовности проектной документации газопровода «Союз-Восток». Его протяженность составит около 1 тыс. км. «Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию. Рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей. «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – заявил президент.

    Россия открыта и для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов. При обсуждении военно-технического и антитеррористического сотрудничества президенты констатировали, что двустороннее взаимодействие в этих сферах вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

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    3 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность к атомным проектам с Монголией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова помочь Монголии с поставками топлива и готова к развитию совместных атомных проектов, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Улан-Батор.

    «Наша страна давно и надежно обеспечивает экономику Монголии востребованными энергоресурсами. Так, в прошлом году более 90%  бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России», – передает слова главы российского государства ТАСС.

    «Мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях», – указал Путин.

    Он добавил, что двустороннее «партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов».

    В частности, российская компания «ИнтерРАО» рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции улан-баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующие мощности станции.

    Путин добавил, что проведение таких работ «позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом». По итогам нынешних переговоров было подписано соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

    «Россия будет и далее поставлять монгольским потребителям электроэнергию. Мы также открыты для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных и безопасных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов», – отметил Путин.

    Кроме того, у России и Монголии есть большие перспективы для сотрудничества в газовой сфере.

    «Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», – сказал президент России.

    Путин подчеркнул, что «речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию: рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей». «Газпром готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – сказал глава государства.

    Эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Петр Камина пояснил газете ВЗГЛЯД, что визит Путина в Монголию имеет стратегический характер для развития отношений двух стран в сфере энергетики.

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    3 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Политолог Данилин назвал визит Путина в Монголию событием высочайшего уровня

    Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию, торжественная встреча почетного караула в аэропорту, расстеленная ковровая дорожка – все это символы заката однополярного мира, заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

    По его словам, Монголия, будучи подписантом статута Международного уголовного суда, продемонстрировала, что для нее не является авторитетом эта скомпрометированная надгосударственная судебная инстанция и что свои суверенные интересы Улан-Батор ставит куда выше, чем манипулятивные ордеры дискредитировавшего себя пристрастным отношением МУС.

    Визит Путина и для России, и для Монголии стал важнейшим государственным событием высочайшего уровня – заключен пакет соглашений о поставках в страну энергоресурсов, о реконструкции строительства электростанции в Улан-Баторе, соглашения в сфере защиты экологии и многое другое. Это что касается подписанных документов.

    «Не менее важным является то, что в официальной части визита значатся мероприятия, посвященные годовщине – 85-летию победы над милитаристской Японией на Халхин-Голе. Глубокий смысл этим мероприятиям придает тот факт, что проходят они на монгольской земле, то есть там, где были разгромлены войска Микадо и где получили отпор далекоидущие планы нацистов по превращению Азиатско-Тихоокеанского региона в японскую вотчину», – пишет Данилин в материале для «Газеты.ru».

    Политолог отметил, что в преддверии боев на Халхин-Голе английские и американские официальные лица всячески подталкивали японского императора к продолжению агрессии на юг, в Китай, и на запад – в СССР. В июле 1939 года между Токио и Лондоном были заключены соглашения, о которых японцы и англичане стараются не вспоминать сегодня.

    «В соответствии с этими договоренностями Британия признала японскую аннексию части Китая – то есть фактически прямо подтолкнула к еще большим территориальным захватам в Поднебесной и к новым миллионам жертв. А американцы в свою очередь продлили торговый договор с императором. Все это было сделано тогда, безусловно, против интересов и монголов, и китайцев, и русских. Но победа СССР на Халхин-Голе отбросила милитаристскую Японию от советских границ, привела к правительственному кризису в Токио и предостерегла японцев от участия в войне с Советским Союзом», – отмечает Данилин.

    Сегодня, добавляет политолог, власти Монголии дают четко и однозначно понять – отношения с Москвой и Пекином для Улан-Батора стоят на первом месте. «А лживые и ангажированные, продиктованные из Вашингтона судебные решения Международного уголовного суда – на последнем. И сам Вашингтон для Монголии не указ. Там могут сколько угодно кривиться в бессильной злобе, но Улан-Батор в лице президента Ухнагийна Хурэлсуха свой выбор сделал, и этот выбор – дружить с Россией, а не выступать в качестве разменной монеты в конфликте между глобалистским Западом и Москвой», – поясняет эксперт.

    «Хороший урок, кстати, для всех соседей – в том числе и для наследников Микадо, которые с упорством, достойным лучшего применения, разрушают все хорошее, что было создано в российско-японских взаимоотношениях за последние 35 лет. Да и всему миру неплохое напоминание о том, что на самом деле тогда происходило, какие ставки были на кону и что борьба тогда шла с нацизмом по всему миру, а не только в Европе», – пишет Данилин.

    Напоминание прекрасное, считает политолог, «особенно в преддверии Международного дня памяти жертв фашизма, отмечаемого 8 сентября, в грустную эпоху, когда нацизм вновь поднимает свою голову, а в мире большинство стран закрывают на возрождение коричневой гидры глаза – так же как и 85 лет тому назад».

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    3 сентября 2024, 13:03 • Новости дня
    Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудничество России и Монголии в газовой сфере перспективно, сейчас проходит госэкспертизу проект газопровода из России в Китай через монгольскую территорию, сообщил президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

    «Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», – передает слова президента России ТАСС.

    Путин подчеркнул, что «речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию: рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей». «Газпром готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – сказал глава государства.

    Эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Петр Камина пояснил газете ВЗГЛЯД, что визит Путина в Монголию имеет стратегический характер для развития отношений двух стран в сфере энергетики.

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    3 сентября 2024, 20:02 • Новости дня
    Политолог: Путин в Тыве высказал школьникам идею их успеха, вписанного в будущее страны

    «Я увидел у Путина качественный баланс личного и общественного, который он старался донести до ребят», – написал политолог Илья Ухов, комментируя ключевой, по его мнению, момент встречи президента Владимира Путина со школьниками в Кызыле в рамках урока «Разговоры о важном», когда глава государства отвечал на вопрос учащегося о достижениях и результатах.

    «В потоке постоянного калейдоскопа социально-политических событий и сводок с фронтов СВО порой не остается времени осмыслить важные, глубинные вопросы. А одним из таких вопросов, безусловно, является воспитание наших детей и вообще сфера образования, точнее, аспект гражданственности и патриотизма, который должен давать нашим детям, поколению, которое сменит нас, правильный вектор восприятия реальности», – написал Ухов в своем Telegram-канале.

    В первую очередь, по его мнению, это касается модуля «Разговоров о важном», на который идут постоянные атаки либералов за его якобы излишнюю идеологизированность. «Странный тезис, который сразу вскрывает людей, не желающих развития своему народу и государству. Без определенной рамки, без исторически глубокого взгляда на свою страну просто невозможно никуда двигаться, – считает политолог. – Куда мы идем? Каково наше место в истории? Почему наши отцы и деды растили на этой земле детей, защищали ее с оружием в руках и отдавали жизнь?»

    Он напомнил, что во время своей поездки в Тыву Путин провел для местных ребят урок «Разговоров о важном». «И мне там запомнился ключевой момент – когда глава государства отвечал на вопрос одного из участников встречи о достижениях и результатах: «Чем больше делаешь, тем больших результатов достигаешь, тем больше у тебя что-то получается. Конечно, нужно все делать с умом, считать в свое время, организовывать свой рабочий день. Но чем больше задач ставишь перед собой, тем больших успехов добиваешься», – написал Ухов.

    По его мнению, этими словами президент высказал идею успеха, «причем не просто личного успеха – но вписанного в бесконечную череду и калейдоскоп поколений до тебя и после тебя». «Тупое «достигаторство» в западном стиле никогда не было близким нашим людям. Мы всегда хотели ответить на коренной вопрос бытия – зачем и почему живем, ради чего идем к вершинам?» – пояснил политолог.

    «И я увидел у Путина качественный баланс личного и общественного, который он старался донести до ребят. Успех каждого – это кирпичик в будущее страны, фундамент в ее развитие, в борьбу порой против такого уровня угроз и проблем, что другие народы бы давно опустили руки.

    Но мы живем, и живем уже больше тысячи лет. И будем жить дальше ради великой моральной и цивилизаторской роли России, ради наших ценностей и памяти предков, которые не один и не два раза удержали планету от сползания в мрак варварства и безумия», – подчеркнул Ухов.

    Ранее политологи Александр Асафов и Виктория Карпова заявили, что в ходе «Разговоров о важном» Владимир Путин показал открытость к любым вопросам со стороны школьников. По их мнению, эта откровенность президента нравится молодежи, и в целом формат такого открытого урока хорошо себя зарекомендовал.

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