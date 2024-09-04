Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».4 комментария
Сырский отстранил начштаба сил беспилотных систем ВСУ
Главком ВСУ Сырский отстранил начштаба сил беспилотных систем Гладкого на время проведения проверки СБУ
Начальник штаба командования Сил беспилотных систем вооруженных сил Украины Роман Гладкий отстранен от исполнения обязанностей, пока Служба безопасности Украины проводит проверку на предмет связей его семьи с Россией, сообщил генштаб ВСУ.
Указывается, что главком ВСУ Александр Сырский принял решение о «дополнительной специальной проверке» Гладкого. Решение принято «по результатам заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны». «На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей», – приводит ТАСС текст сообщения.
Напомним, комитет Верховной рады попросил СБУ проверить Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией. Депутат комитета Соломия Бобровская пояснила, что возникли вопросы к наличию российского паспорта у жены Гладкого. Кроме того, сообщалось, что дочь Гладкого выступала под российским флагом на соревнованиях.
Родители самого Сырского живут в России. Его приемный сын, который проживает в Австралии, в феврале поздравил россиян с освобождением Авдеевки.