Сырский отстранил начштаба сил беспилотных систем ВСУ

Главком ВСУ Сырский отстранил начштаба сил беспилотных систем Гладкого на время проведения проверки СБУ

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что главком ВСУ Александр Сырский принял решение о «дополнительной специальной проверке» Гладкого. Решение принято «по результатам заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны». «На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей», – приводит ТАСС текст сообщения.

Напомним, комитет Верховной рады попросил СБУ проверить Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией. Депутат комитета Соломия Бобровская пояснила, что возникли вопросы к наличию российского паспорта у жены Гладкого. Кроме того, сообщалось, что дочь Гладкого выступала под российским флагом на соревнованиях.

Родители самого Сырского живут в России. Его приемный сын, который проживает в Австралии, в феврале поздравил россиян с освобождением Авдеевки.

