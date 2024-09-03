Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Начштаба сил беспилотных систем ВСУ заподозрили «в связях» с Россией
Депутаты призвали проверить начштаба сил беспилотных систем ВСУ на наличие связи с Россией
Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки попросит СБУ проверить начальника штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией, заявила депутат комитета Соломия Бобровская.
Украинский депутат пояснила, что возникли вопросы к наличию российского паспорта у жены Гладкого. Кроме того, следует проверить информацию о том, что дочь Гладкого выступала под российским флагом на соревнованиях, передает ТАСС.
Бобровская подчеркнула, что она не получила ответ на ее вопрос о наличии справки с проверкой СБУ для подписавших назначение начштаба Сил беспилотных систем ВСУ.
Украинских СМИ писали, что у супруги Гладкого есть российский паспорт и она проживала в Крыму после воссоединения с Россией в 2014 году, а дочь офицера участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под российским флагом.