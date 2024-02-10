Знакомая семьи Сырского рассказала, что его родителям-патриотам в России стыдно за сына

Tекст: Антон Антонов

Женщина рассказала, что Сырского и его брата родители «избаловали своей добротой», дети были «себе на уме». При этом сами родители жили «душа в душу», всегда участвовали в «Бессмертном полку». Сейчас они об Александре не говорят совсем, «будто его и не было никогда».

Кроме того, женщина сказала, что некоторые жители Владимира, где живут родители Сырского, винят их в том, что они вырастили «такого злодея». «Мне их жалко по-человечески. Не дай Бог никому таких сыновей», – приводит ее слова RT.

Напомним, соседка родителей Сырского, рассказала, что тот признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев. В Сети опубликовано письмо матери Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

Брат Сырского Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын Сырского выступал в поддержку российской операции в Сирии.

