Найдено письмо матери Сырского к своему погибшему во время ВОВ отцу

Tекст: Вера Басилая

Сырская пишет, что до войны еe отец работал водителем на автобазе «Моспочтамта», ушел на Ленинградский фронт добровольцем, пропал без вести в начале войны в 1941 году, пишет RT.

О гибели отца семья узнала от его товарища, который пришел в мае 1945 года к ним и рассказал, как все произошло. «Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти», – пишет Сырская, обращаясь к отцу.

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Ранее брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимире, сообщил, что много лет не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал Медведев.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.