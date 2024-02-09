Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Найдено письмо матери Сырского к своему погибшему во время ВОВ отцу
В Сети опубликовано письмо матери главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.
Сырская пишет, что до войны еe отец работал водителем на автобазе «Моспочтамта», ушел на Ленинградский фронт добровольцем, пропал без вести в начале войны в 1941 году, пишет RT.
О гибели отца семья узнала от его товарища, который пришел в мае 1945 года к ним и рассказал, как все произошло. «Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти», – пишет Сырская, обращаясь к отцу.
Ранее брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимире, сообщил, что много лет не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал Медведев.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.