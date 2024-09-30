ФСБ предотвратила теракты и диверсии в Ингушетии

ФСБ предотвратила теракты в Ингушетии, задержаны восемь человек

ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии, сообщает ТАСС. В Центре общественных связей ФСБ России рассказали, что преступные действия, направленные против сотрудников правоохранительных органов и объектов энергетики, были пресечены в городах Магас и Назрань. В результате операции была остановлена деятельность восьми местных жителей, которые планировали эти атаки.

При задержании один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление и был смертельно ранен, остальные задержаны. По местам их проживания и в тайниках обнаружены значительные запасы оружия и боеприпасов, среди которых самодельное взрывное устройство, гранатомет, пять автоматов и девять пистолетов. Также изъяты инструкции по ведению боевых действий и сборке взрывных устройств, найденные в их телефонах.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая приготовление к диверсии и незаконный оборот оружия. Следственный отдел УФСБ по Республике Ингушетия продолжает оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее ФСБ задержала в Ингушетии шестерых приверженцев международной террористической организации, планировавших нападения на православную церковь и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в Белгородской области задержали уроженца Бердска, который готовил террористический акт. А в Севастополе задержали подозреваемого в подготовке подрыва железнодорожного моста по заданию украинских спецслужб.