ФСБ предотвратила подрыв ж/д моста в Севастополе

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемым оказался 51-летний житель Севастополя, через мессенджер его завербовала СБУ, он должен был заниматься сбором информации об объектах ВС России в городе, об объектах транспортной инфраструктуры, указало ведомство, передает ТАСС.

Отмечается, что эту информацию он должен был использовать для совершения террористических актов.

В тайнике, указанном куратором СБУ, мужчина нашел взрывчатку и взрывчатые устройства. Он должен был подорвать ж/д мост в Севастополе.

Ранее в августе ФСБ задержала женщину в Мариуполе, подозреваемую в финансировании террористической деятельности по заданию украинских спецслужб.