Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
ФСБ предотвратила подрыв ж/д моста в Севастополе
В Севастополе задержан подозреваемый, готовивший подрыв железнодорожного моста в городе по заданию украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Подозреваемым оказался 51-летний житель Севастополя, через мессенджер его завербовала СБУ, он должен был заниматься сбором информации об объектах ВС России в городе, об объектах транспортной инфраструктуры, указало ведомство, передает ТАСС.
Отмечается, что эту информацию он должен был использовать для совершения террористических актов.
В тайнике, указанном куратором СБУ, мужчина нашел взрывчатку и взрывчатые устройства. Он должен был подорвать ж/д мост в Севастополе.
Ранее в августе ФСБ задержала женщину в Мариуполе, подозреваемую в финансировании террористической деятельности по заданию украинских спецслужб.