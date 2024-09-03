Политолог: Путин в Тыве высказал школьникам идею их успеха, вписанного в будущее страны

«В потоке постоянного калейдоскопа социально-политических событий и сводок с фронтов СВО порой не остается времени осмыслить важные, глубинные вопросы. А одним из таких вопросов, безусловно, является воспитание наших детей и вообще сфера образования, точнее, аспект гражданственности и патриотизма, который должен давать нашим детям, поколению, которое сменит нас, правильный вектор восприятия реальности», – написал Ухов в своем Telegram-канале.

В первую очередь, по его мнению, это касается модуля «Разговоров о важном», на который идут постоянные атаки либералов за его якобы излишнюю идеологизированность. «Странный тезис, который сразу вскрывает людей, не желающих развития своему народу и государству. Без определенной рамки, без исторически глубокого взгляда на свою страну просто невозможно никуда двигаться, – считает политолог. – Куда мы идем? Каково наше место в истории? Почему наши отцы и деды растили на этой земле детей, защищали ее с оружием в руках и отдавали жизнь?»

Он напомнил, что во время своей поездки в Тыву Путин провел для местных ребят урок «Разговоров о важном». «И мне там запомнился ключевой момент – когда глава государства отвечал на вопрос одного из участников встречи о достижениях и результатах: «Чем больше делаешь, тем больших результатов достигаешь, тем больше у тебя что-то получается. Конечно, нужно все делать с умом, считать в свое время, организовывать свой рабочий день. Но чем больше задач ставишь перед собой, тем больших успехов добиваешься», – написал Ухов.

По его мнению, этими словами президент высказал идею успеха, «причем не просто личного успеха – но вписанного в бесконечную череду и калейдоскоп поколений до тебя и после тебя». «Тупое «достигаторство» в западном стиле никогда не было близким нашим людям. Мы всегда хотели ответить на коренной вопрос бытия – зачем и почему живем, ради чего идем к вершинам?» – пояснил политолог. «И я увидел у Путина качественный баланс личного и общественного, который он старался донести до ребят. Успех каждого – это кирпичик в будущее страны, фундамент в ее развитие, в борьбу порой против такого уровня угроз и проблем, что другие народы бы давно опустили руки.

