Политолог Данилин назвал борьбу с нацизмом и милитаризмом в Евразии миссией России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Милитаристская Япония первой половины XX века была самодостаточным игроком на мировой арене. Страна руководствовалась своими экспансионистскими устремлениями, но, конечно, Запад подталкивал ее к войне с Советским Союзом», – указал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Тут мы видим явные аналогии с нынешней Украиной. Правда, с одной оговоркой: киевский режим не является самостоятельным. К тому же к политике тогдашней Японии и к действиям нынешнего Киева приложили руку нацисты, а договоры с Британией и США позволили Японии перевооружить Квантунскую армию», – подчеркнул эксперт.

«Неслучайно сегодня президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию победы советских и монгольских сил над японцами в августе 1939 года на реке Халхин-Гол – еще до того момента, когда началась Вторая мировая война и Япония вступила в нее на стороне фашистской Германии. Лидеры двух стран, вспоминая эту общую победу, в очередной раз продемонстрировали, что наши страны стоят на страже правды о войне, борясь с попытками Запада извратить историю. Это наша миссия», – заметил он.

Эксперт также указал на гигантские потери Китая из-за действий японцев в ходе войны. «Напоминать о тех жестокостях, которые совершили японцы и нацисты, необходимо. На Украине какое-то время назад перестали об этом помнить, и что получилось? Нацисты захватили власть», – указал собеседник. Поэтому, как считает Данилин, Россия должна постоянно напоминать миру о жестокости Японии в 1940-е годы, чтобы не допустить в Евразии нового разгула нацизма и милитаризма.

Памятная дата России – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – отмечается ежегодно 3 сентября. Эта победа поставила точку во Второй мировой войне и была продолжением победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Вступление СССР в войну с Японией предопределялось соглашениями Ялтинской конференции. К августу 1945 года в составе Забайкальского и 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов были сосредоточены 11 общевойсковых, одна танковая и три воздушные армии. Были также задействованы Тихоокеанский флот и Амурская флотилия. Общая численность советских войск на дальневосточном направлении составляла около 1,6 млн человек.

Советские войска сломили сопротивление Квантунской армии и за десять дней вышли к Желтому морю. В плен попали почти 650 тыс. японских солдат и офицеров, а безвозвратные потери вдвое превышали советские, что делало Маньчжурскую операцию одной из самых успешных в истории Второй мировой войны.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в присутствии представителей командования союзнических войск, в том числе советских и китайских, был подписан акт о капитуляции Японии. СССР вернул себе все земли, утраченные по итогам Русско-японской войны 1904–1905 годов.