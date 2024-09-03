Под Угледаром в ДНР перерезана трасса снабжения ВСУ

Под Угледаром в ДНР перерезана еще одна трасса снабжения ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, ВС России перерезали трассу Великая Новоселка – Угледар, по которой противник снабжал группировку и перебрасывал дополнительные силы с Запорожского направления. Там пояснили, что дорога была одной из нескольких ключевых артерий на этом участке фронта.

«Все они для ВСУ теперь закрыты», – сказали в силовых структурах.

Ранее ВС России освободили Скучное в ДНР.