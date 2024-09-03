Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Под Угледаром в ДНР перерезана трасса снабжения ВСУ
Под Угледаром в ДНР перерезана еще одна трасса снабжения ВСУ
Трасса Великая Новоселка – Угледар, по которой шло снабжение Угледарской группировки ВСУ, перерезана, сообщили в силовых структурах ДНР.
Как сообщил источник ТАСС, ВС России перерезали трассу Великая Новоселка – Угледар, по которой противник снабжал группировку и перебрасывал дополнительные силы с Запорожского направления. Там пояснили, что дорога была одной из нескольких ключевых артерий на этом участке фронта.
«Все они для ВСУ теперь закрыты», – сказали в силовых структурах.
Ранее ВС России освободили Скучное в ДНР.