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Авиакомпании ввели штрафы за нарушение правил провоза ручной клади
Российские авиакомпании вскоре начнут нести ответственность за нарушения правил перевозки ручной клади. Соответствующая статья будет включена в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, сообщил Минтранс.
Минтранс России предложил дополнить КоАП новой статьей, которая введет ответственность для авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, передает РИА «Новости».
Это решение было принято после обращения сенатора Айрата Гибатдинова, который выразил обеспокоенность частыми нарушениями авиаперевозчиками установленных норм провоза ручной клади.
«В настоящее время в российском законодательстве отсутствует ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой сфере», – подчеркнул сенатор.
По его словам, введение штрафов для авиакомпаний станет важным шагом в обеспечении защиты прав пассажиров и повышении качества авиаперевозок.
Замглавы Минтранса Владимир Потешкин подтвердил информацию, отметив, что новая статья позволит более эффективно регулировать деятельность авиакомпаний и пресекать нарушения с их стороны.
Сенатор Гибатдинов также призвал к более строгому регулированию авиаперевозок в целом, в том числе к запрету введения авиакомпаниями внутренних правил, противоречащих федеральным авиационным правилам. Он считает необходимым установить компенсации для пассажиров, чьи права были нарушены при перевозке ручной клади и багажа.
Ранее летевшую в Северную столицу танцовщицу 13 лет не пустили на рейс «Уральских авиалиний» из-за не прошедшей по габаритам ручной клади, чемодан пришлось выбросить.