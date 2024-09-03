Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.4 комментария
Стали известны подробности о разыскиваемом во Франции брате Дурова
Источник: Николай Дуров имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат
Брат сооснователя Telegram Павла Дурова Николай, который упоминается в деле во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис, сообщил осведомленный источник.
Сообщается, что Николай Дуров имеет гражданство Сент-Китс и Невис, о том, где он находится, ничего не сообщалось, передает РИА «Новости».
Ранее европейские СМИ писали, что брат ранее задержанного в Париже сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск на территории Франции.