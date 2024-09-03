Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Посол Антонов заявил о провале США в обучении украинских пилотов F-16
Посол Антонов: США не удалось обучить украинских пилотов управлению F-16
Инструкторы из США не смогли обучить украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, выглядит смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot. Антонов отметил, что в США бы «заголосили», если F-16 сбила бы российская ПВО.
«Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ», – цитирует ТАСС Антонова.
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был по ошибке сбит ракетой Patriot.