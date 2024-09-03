Посол Антонов заявил о провале США в обучении украинских пилотов F-16

Посол Антонов: США не удалось обучить украинских пилотов управлению F-16

Tекст: Вера Басилая

По его словам, выглядит смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot. Антонов отметил, что в США бы «заголосили», если F-16 сбила бы российская ПВО.

«Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ», – цитирует ТАСС Антонова.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был по ошибке сбит ракетой Patriot.