Япония отправила в Китай двух гигантских панд

Kyodo: Две гигантские панды вылетели в Китай из токийского зоопарка

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Kyodo со ссылкой на источники, панды вылетели из международного аэропорта Нарита чартерным рейсом. Тысячи японцев пришли проститься с любимцами, многие часами стояли в очереди, чтобы увидеть их в последний раз, передает РИА «Новости».

Отмечается, что решение о возвращении панд в Китай было принято летом этого года из-за проблем со здоровьем животных. В частности, у них было диагностировано высокое кровяное давление.

Лили и Синсин были привезены в Японию в 2011 году. За время пребывания в токийском зоопарке самка Синсин родила четырех детенышей. Однако не все малыши выжили: первый медвежонок умер из-за воспаления легких.

Большая панда является национальным символом Китая. Эти животные находятся под угрозой исчезновения, и их численность в дикой природе не превышает 1,6 тысячи особей. Китайская сторона активно занимается разведением панд и периодически отправляет их в другие страны в рамках так называемой «дипломатии панд». Однако все потомство этих животных также принадлежит Китаю.

Ранее председатель правления зоопарка Ристо Сивонен сообщил, что двух панд, которых китайский лидер Си Цзиньпин подарил во время визита в 2017 году в Финляндию, решено вернуть в Китай, так как зоопарк в Эхтяри не может позволить себе содержать их.