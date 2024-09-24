Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.15 комментариев
Подаренные Китаем панды оказались Финляндии не по карману
Из-за сокращения числа туристов из России Финляндия решила вернуть Китаю подаренных Си Цзиньпином панд
Двух панд, которых китайский лидер Си Цзиньпин подарил во время визита в 2017 году в Финляндию, решено вернуть в Китай, так как зоопарк в Эхтяри не может позволить себе содержать их, сообщил председатель правления зоопарка Ристо Сивонен.
Сивонен сообщил, что зоопарк «получил важную помощь и поддержку от китайского партнера, задачей которого было отвечать за международную программу защиты гигантских панд». «Несмотря на это и на многочисленные усилия зоопарка, мы оказались в ситуации, когда нам пришлось принять трудное решение вернуть панд», – приводит его слова ТАСС.
Ситуация обусловлена сокращением числа туристов, в том числе из России, из-за пандемии коронавируса и кризисом на Украине, а также ростом инфляции и процентных ставок. В результате зоопарк оказался в тяжелых финансовых обстоятельствах, сказал Сивонен.
Возврат панд в Китай планируется осуществить до конца года. Панды были предоставлены Финляндии на условиях 15-летней аренды; первоначально прогнозировалось, что их прибытие привлечет в зоопарк 280 тыс. посетителей в год.
В конце 2023 года Великобритания вернула Китаю двух панд после их 12-летнего пребывания в Эдинбурге. За время пребывания в Великобритании пара так и не произвела на свет детенышей. До этого Китай забрал всех панд из зоопарков США.