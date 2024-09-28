Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Жертвами взрыва на АЗС в Дагестане стали 11 человек
Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до 11 человек
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11 человек, следует из сообщения МЧС России.
Ведомство сообщило в Telegram, что из-под завалов достали тело еще одной жертвы.
Напомним, в пятницу вечером сообщалось, что погибли десять человек, включая двух детей. Взрыв произошел на окраине Махачкалы. 28 сентября в Дагестане объявлен траур. Режим чрезвычайной ситуации введен в Карабудахкентском районе Дагестана.