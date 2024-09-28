Жертвами взрыва на АЗС в Дагестане стали 11 человек

Стало известно о гибели новейшей китайской атомной подлодки

The Wall Street Journal: Новейшая китайская атомная подлодка класса Zhou затонула около Уханя

Tекст: Александра Юдина

По данным источников издания, недалеко от города Ухань затонула новейшая атомная подводная лодка класса Zhou, построенная компанией China State Shipbuilding Corp, передает The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что инцидент произошел в конце мая – начале июня, когда в последний раз подлодку видели на реке Янцзы. Согласно спутниковым снимкам, в начале июня к месту предполагаемого затопления направили краны для подъема субмарины со дна.

WSJ указывает, что китайские власти пытались скрыть данный факт.

По данным газеты, субмарина могла перевозить ядерное топливо.

«Инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НОАК за оборонной промышленностью, которая давно страдает от коррупции», – приводит издание слова американского чиновника.

Отмечается, что информацию публикуют также агентства Reuters, AFP и AP.