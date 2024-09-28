Режим чрезвычайной ситуации введен в одном из районов Дагестана

После взрыва на АЗС введен режим чрезвычайной ситуации в Карабудахкентском районе Дагестана

Tекст: Антон Антонов

Режим ЧС «с уровнем муниципального характера» введен с 23.00 мск и будет действовать до особого распоряжения. «Границы ЧС определены в пределах территории МО Село Агачаул», – приводит ТАСС текст сообщения.

Региональный Роспотребнадзор сообщил, что специалисты Центра гигиены и эпидемиологии осуществляют мониторинг качества атмосферного воздуха. Основное внимание уделяется содержанию загрязняющих веществ у границ жилой застройки. По итогам исследований было установлено, что предельно допустимые концентрации продуктов горения в зоне жилых домов не превышены.

Однако «вдоль близлежащей автомобильной дороги на расстоянии 300–500 м зафиксированы превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида», передает РИА «Новости».

Напомним, автозаправочная станция взорвалась вечером 27 сентября в пригороде Махачкалы в поселке Новый Хушет. Жертвами стали десять человек, в том числе дети. Агачаул находится недалеко от Нового Хушета.