Глава Россотрудничества осудил избиение русскоязычного ребенка учителем в Узбекистане

Глава Россотрудничества Примаков осудил избиение русскоязычного ребенка учителем в Узбекистане

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Примаков подчеркнул, что ни учитель, ни ее близкие родственники «никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя». Подобное правило, по его словам, «в отношении всех русофобов действует автоматически».

Глава Россотрудничества добавил, что аналогичные меры будут приниматься в отношении причастных к инциденту и поддерживающих его, включая руководство учебного заведения, если нападение не встретит адекватного административного ответа.

Примаков подчеркнул, что надеется на реакцию правоохранительных органов Узбекистана на нападение. Он также сообщил, что Россотрудничество намерено обратиться к российским компетентным органам с просьбой рассмотреть возможность запретить напавшей на ученика учительнице въезд в Россию.

Ранее Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком. После этого вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в дело с избиением русскоязычного школьника.