И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.5 комментариев
В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело русскоязычного школьника
Вице-спикер парламента Узбекистана призвал МИД России не вмешиваться в их дела
Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в дело с избиением русскоязычного школьника.
Кадиров выразил резкую позицию в отношении Министерства иностранных дел России. Он прокомментировал ситуацию с делом учительницы, избившей школьника за использование русского языка, заявив, что Москве следует «заниматься своими делами».
На своей странице в Telegram Кадиров отметил, что российская реакция на этот инцидент является попыткой «поднять шум на пустом месте». По его словам, Москве следует уделять больше внимания собственным внутренним вопросам, а не вмешиваться в дела других стран.
Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог в Ташкенте избила школьника после того, как он попросил объяснить урок на русском языке, сообщалось, что Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения по этому инциденту.