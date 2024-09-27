В ДНР приготовились отправить первую партию угля за границу через Мариуполь

Эксперт: У Госдепа могут потребовать признать посла Украины в США персоной нон грата

Американист Дробницкий: Следующим шагом Джонсона может стать требование к Госдепу признать посла Украины Макарову персоной нон грата

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона выглядит неуклюже и странно. Он требует от другого государства, то есть от Украины, уволить посла, и с этой целью обращается к человеку, которого республиканцы подозревают во вмешательстве в американские выборы на стороне демократов – а именно к Владимиру Зеленскому», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

По его мнению, логичным было бы, если Джонсон попытался поговорить с представителями Госдепа о выдвижении требования признать Оксану Маркарову персоной нон грата. «Не исключаю, кстати, что именно таким и будет следующий шаг политика», – допустил собеседник. Однако вопрос увольнения посла, как и расследование Конгресса из-за визита Зеленского на завод в Пенсильвании, скорее всего, будет спущен на тормозах, считает Дробницкий.

Тем не менее демократам не удастся в ближайшей перспективе отделаться от негативных последствий скандала, добавил он. Политолог напомнил, что задумка Демпартии заключалась в том, чтобы показать избирателю, будто оказание помощи Украине поддерживает рабочие места в Пенсильвании. «Визит на завод должен был стать пиар-ходом, но вышло все криво», – рассказал спикер.

Так, первым промахом Демпартии было то, что они не позвали ни одного представителя от республиканцев. Вторая ошибка состоит в том, что Зеленского сопровождал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, которого считали вероятным претендентом на пост вице-президента США от Демократической партии. «Принципиально здесь то, что глава региона умудрился расписаться на снарядах, которые должны лететь в сторону ядерной страны. Это довольно страшное в некотором смысле действо», – детализировал политолог.

Любопытно, что Харрис старается держаться от скандала подальше. «Администрация Байдена продолжает заявлять о поддержке Киева и подчеркивает, что от этого нельзя отказываться. Но на деле многие американцы устали. На фоне роста цен, сокращения рабочих мест они недовольны тем, что миллиарды долларов идут на Украину. А лозунг о скорой победе для них становится токсичным», – отметил Дробницкий.

Впрочем, скандал в Пенсильвании вряд ли скажется на американской поддержке Киева. «Она зависит от очень многих вещей. Сейчас администрация Байдена по горящим следам пытается пропихнуть пакет помощи на восемь миллиардов долларов. Но математика не сходится: осталось шесть с небольшим миллиардов из выделенных Конгрессом средств. Откуда они возьмут оставшуюся сумму – пока говорить сложно», – рассуждает аналитик.

«Тем не менее можно с уверенностью сказать, что эта история отразится на риторике штаба Дональда Трампа – теперь она однозначно антиукраинская», – добавил спикер. «Пенсильвания станет переломным моментом. Трудно сейчас судить, скажется ли этот скандал на исходе президентских выборов, но, как говорится, курочка по зернышку клюет», – заключил Дробницкий.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Именно она организовала визит Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По словам Джонсона, тур по фабрике проводило «ключевое политическое доверенное лицо» Камалы Харрис. На мероприятие не пригласили республиканцев. Джонсон назвал это явным «вмешательством в выборы».

«Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову», – написал спикер Палаты представителей в письме Зеленскому, обвинив его во вмешательстве во внутриполитические процессы в США. Джонсон напомнил, что украинская сторона хотела дистанцироваться от вовлечения во внутреннюю политику Штатов, и выразил подозрение, что «от этой цели отказались».

Спикер подчеркнул: несмотря на то, что обе партии поддерживают ВСУ, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от республиканцев». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывает «ненужное давление» на американскую избирательную систему.

Напомним, Зеленский посетил завод в Пенсильвании в минувшие выходные. Он прибыл в штат на военном самолете ВВС США Boeing C-17, а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. Как отмечают конгрессмены, все это «оплачивалось средствами налогоплательщиков» США, которые, по их мнению, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов. В комитете Конгресса начали расследование.