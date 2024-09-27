Путин обсудил с членами Совбеза вопросы развития авиационного комплекса

Эксперт: Россия укрепила статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка

Экономист Журавлев: Нашим противникам не удалось отрезать ресурсы РФ от мировых потребителей

Tекст: Олег Исайченко

«Россия давно стала мощной геополитической силой, влияющей на многие аспекты международной экономики. Санкции не изменят глобальные процессы, продиктованные логикой истории. Продолжение поставок российской нефти за рубеж доказывает, что противникам нашей страны не удалось отрезать ресурсы РФ от мировых потребителей. Наоборот, Россия укрепила свой статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка», – заявил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперт напомнил, что сейчас при участии стран БРИКС формируется новая многополярная модель мирового развития: «Ведущую роль в новой системе мироустройства уже играют не страны Запада, а государства мирового большинства, среди которых и Россия». Журавлев отметил, что в современном мире энергетика является движущей силой экономики, без энергоресурсов невозможно создать ни одно производство.

«Раньше применительно к России часто можно было слышать фразу про нефтяную иглу. Но через иглу также вводится и лекарство. Поставки сырья ведут к росту энергетического сектора – основы развития экономики РФ. И сейчас уже в России зафиксирован рекордный уровень потребления энергии, что свидетельствует о высоких темпах экономического роста», – пояснил эксперт.

При этом он отметил, что российская энергетика не остановится на достигнутом и обновленная энергетическая стратегия даст новый импульс развитию этого сектора. «Новый нацпроект и госпрограммы зададут качественно иные контуры роста отрасли. Амбициозные цели национального развития требуют соответствующих энергомощностей», – продолжил аналитик.

При этом он отметил, что Россия развивает зеленую энергосистему, в которой воплощены самые передовые принципы экологичности и бережного отношения к окружающей среде. При этом проводимый Россией энергопереход учитывает наши природные условия и социальные факторы. «Данный процесс должен сопровождаться глубокими всесторонними исследованиями, которые проводятся в нашей стране», – заключил Журавлев.

В четверг Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». «Наша энергосистема – одна из крупнейших в мире, она не только отвечает растущему спросу со стороны бизнеса, экономики и социальной сферы, но и качественно меняет свой облик», – заявил Путин. По его словам, сейчас на долю экологичного природного газа приходится 48% энергобаланса нашей страны, а вместе с атомной и гидроэнергетикой, которые имеют минимальный углеродный след, эта доля превышает 85%.

«То есть наш энергобаланс – один из самых «зеленых» в мире, это совершенно очевидный факт. И в отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих, по сути, неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие городов, территории всей страны и структуру топливно-энергетического баланса», – подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии и намерена закрепить мировое лидерство в атомной сфере.