Хакеры опубликовали данные более 800 боевиков ВСУ и наемников в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Данные касаются лиц, участвовавших в операции на территории Курской области, передает РИА «Новости». Среди них указаны представители 82-й десантно-штурмовой и 61-й механизированной бригад, а также операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В состав участников операции вошли около 200 иностранных наемников из различных стран, таких как Израиль, Армения, Грузия, Иордания, Казахстан, Турция, Молдавия и Сирия. Среди персон, чьи данные были раскрыты, значится Юлия Горзова (Пискун), родившаяся в 1981 году в Киевской области. Она является оператором БПЛА в 2-м отделении роты ударных беспилотных систем.

Особое внимание привлекает Роман Пицкив 1983 года рождения из Ивано-Франковской области, который также является оператором беспилотников. В августе 2024 года он был переведен в 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Известен как командир карательного батальона «Чернигов», и в прошлом участвовал в репрессиях на территории Донбасса.

Среди иностранных наемников указаны Вардан Хаковян из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен из Турции и Ави Шварц из Израиля. Группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», также обратилась к военнослужащим ВСУ с призывом сдаваться, который был подкреплен музыкальным треком на радиочастоте «Волги».

Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети информацию о почти 7,7 тыс. представителей украинского полка «Азов». Ранее они слили личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ, среди которых находился участник зимней Олимпиады в Сочи и бывший полицейский из США, привлеченный за растление малолетних. Кроме того, российские хакеры опубликовали личные данные свыше 1,2 тыс. операторов украинских дронов, среди которых оказались судимые за насилие над детьми.