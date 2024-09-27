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    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

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    27 сентября 2024, 09:25 • Новости дня

    «НемеZида» раскрыла данные 800 боевиков ВСУ в Курской области

    Хакеры опубликовали данные более 800 боевиков ВСУ и наемников в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект «НемеZида» опубликовал сведения о более 800 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, участвовавших в операции на территории Курской области, включая представителей 82-й десантно-штурмовой и 61-й механизированной бригад.

    Данные касаются лиц, участвовавших в операции на территории Курской области, передает РИА «Новости». Среди них указаны представители 82-й десантно-штурмовой и 61-й механизированной бригад, а также операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    В состав участников операции вошли около 200 иностранных наемников из различных стран, таких как Израиль, Армения, Грузия, Иордания, Казахстан, Турция, Молдавия и Сирия. Среди персон, чьи данные были раскрыты, значится Юлия Горзова (Пискун), родившаяся в 1981 году в Киевской области. Она является оператором БПЛА в 2-м отделении роты ударных беспилотных систем.

    Особое внимание привлекает Роман Пицкив 1983 года рождения из Ивано-Франковской области, который также является оператором беспилотников. В августе 2024 года он был переведен в 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Известен как командир карательного батальона «Чернигов», и в прошлом участвовал в репрессиях на территории Донбасса.

    Среди иностранных наемников указаны Вардан Хаковян из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен из Турции и Ави Шварц из Израиля. Группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», также обратилась к военнослужащим ВСУ с призывом сдаваться, который был подкреплен музыкальным треком на радиочастоте «Волги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети информацию о почти 7,7 тыс. представителей украинского полка «Азов». Ранее они слили личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ, среди которых находился участник зимней Олимпиады в Сочи и бывший полицейский из США, привлеченный за растление малолетних. Кроме того, российские хакеры опубликовали личные данные свыше 1,2 тыс. операторов украинских дронов, среди которых оказались судимые за насилие над детьми.

    25 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Дюмин: Территория Курской области будет освобождена в скором времени

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинских боевиков с территории Курской области вытеснят в скором времени, заявил помощник президента России Алексей Дюмин.

    «Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», – заявил Дюмин, передает ТАСС.

    Российские военные мужественно защищают регион, нет никаких сомнений, что ВСУ в скором времени будут выдавлены из Курской области, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ВС России восстановят контроль над регионом.

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    26 сентября 2024, 14:05 • Новости дня
    Тело бойца ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе в Курской области

    Силовики России нашли тело бойца ВСУ в холодильнике в освобожденном селе в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно, оставленное там бежавшими при отступлении сослуживцами, рассказал представитель российских силовых структур.

    По его словам, в ходе зачистки одного из населенных пунктов Курской области российские силовики обнаружили в подвале жилого дома промышленный холодильник, украденный из магазина, в котором был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам силовика, это может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших.

    Ранее пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    25 сентября 2024, 10:07 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области

    Алаудинов заявил о вводе ВСУ новых подразделений в Курскую область

    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения, которые в настоящее время проходят тренировки, однако российские войска готовы предпринять действия, чтобы «изменить их восприятие ситуации», сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, Алаудинов отметил, что эти подразделения являются пилотными отрядами и в настоящее время занимаются тренировками.

    По словам Алаудинова, украинские военные пока не осознают, где они находятся, и российские силы намерены изменить это в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что российские войска сделают все возможное, чтобы показать украинским военным, что они оказались «не в радужном месте».

    Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область.

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    26 сентября 2024, 02:10 • Новости дня
    В Курской области ВСУ расстреляли ехавших сдаваться на шведской БМП сослуживцев

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области боевики ВСУ расстреляли ракетами сослуживцев за попытку сдаться в плен на шведской БМП с белым флагом, сообщили военкоры.

    В районе села Веселое в Глушковском районе несколько украинских военных решили сдаться ВС России, повесили белый флаг на БМП шведского производства CV-90, и отправились на полной скорости к российским позициям, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В это время их «товарищи» с соседней лесополосы обстреляли их противотанковыми управляемыми ракетами, экипаж был уничтожен.

    Ранее сдавшийся в плен под Волчанском вместе с товарищем с позывным «Дед» украинский пленный, сообщил, что сослуживцы открыли по нему огонь, когда он побежал в сторону российских позиций..

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    25 сентября 2024, 01:35 • Новости дня
    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область

    Лавров обвинил руководство ООН в молчании о нападении Украины на Курскую область с западным оружием

    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители, а ВСУ используют западные вооружения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров выразил недовольство тем, что представители ООН, в том числе генеральный секретарь, не отреагировали на нападение ВСУ на Курскую область, передает ТАСС.

    «Сейчас, когда, скажем, (идет) нападение на Курскую область террористических групп с использованием западных современных вооружений – там же ежедневно просто бомбят жилые кварталы, бомбят жилые дома, бомбят социальные объекты, мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места», – заявил министр.

    Лавров отметил, что представители Управления комиссара ООН по правам человека и других правозащитных структур ООН, по его мнению, подготовили стандартные отговорки для прессы. На вопросы журналистов, по словам Лаврова, они обычно отвечают, что изучают всю имеющуюся информацию, поддерживают «все хорошее и выступают против всего плохого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

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    25 сентября 2024, 23:29 • Новости дня
    Журналистка телеканала France 24 незаконно посетила Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила территорию Курской области, репортаж о своей поездке она опубликовала на сайте телеканала.

    Трент и несколько журналистов в сопровождении ВСУ проникли в несколько деревень Курской области, при этом названия населенных пунктов не уточняются, передает RT.

    Ранее австралийские и британские журналисты незаконно посетили Курскую область. ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России.

    МИД пообещал ответ на незаконное проникновение представителей СМИ из США, Италии, Испании, Франции и Бельгии в Россию.

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    24 сентября 2024, 10:30 • Новости дня
    Российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Российские морские пехотинцы ликвидировали разведчиков ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области морпехи из 810-й бригады ЧФ ликвидировали восемь разведчиков ВСУ в ходе стрелкового боя возле села Кременное, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота вступили в стрелковый бой северо-восточнее села Кременное, в результате которого уничтожили восемь украинских разведчиков, передает РИА «Новости».

    Группа украинских военных, которую удалось ликвидировать, принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Столкновение произошло в сложной местности, что потребовало от российских морпехов высокой координации и профессионализма для успешного завершения миссии.

    Ранее российские морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. До этого военнослужащие 810-й бригады уничтожили колонну бронетехники. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.

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    25 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Су-34 поразил скопления ВСУ в приграничной зоне Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по скоплениям личного состава и техники украинской армии в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по разведанным целям модернизированными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), указали в министерстве, передает ТАСС.

    Разведка доложила об успешном уничтожении целей, после чего экипажи вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Су-34 также поражал авиабомбами скопления ВСУ в регионе.

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    25 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше 300 военных на Курском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 300 человек и три танка, включая два немецких Leopard, сообщило Минобороны России в среду.

    ВСУ потеряли на этом направлении семь единиц бронетехники, в том числе два немецких Leopard, БМП и три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 15 человек, боевую бронированную машину, один украинский боевик взят в плен.

    У Нового Пути отражены три попытки украинских военных прорваться через границу России. В этом районе ВСУ потеряли до 50 человек, три танка, БМП, боевую бронированную машину.

    Авиации и артиллерия поразили скопления 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Викторовки, Гончаровки, Ивашковского, Кругленького, Косицы, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Малой Обуховки, Медвежьего, Нового Пути, Правды, Покровского, Плехово, Рубанщины и Толстого Луга.

    Поражены скопления ВСУ в Сумской области, в их числе резервы 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Беловод, Бояро-Лежичей, Брусков, Владимировки, Журавки, Комсомольского, Мануховки, Новой Слободы, Ободы, Павловки, Речки, Ревякино, Сосновки, Степановки, Сумов, Шалыгино и Хотеня.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла свыше 17 тыс. человек, 130 танков, 62 БМП, 95 БТР, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.

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    24 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Су-34 уничтожил скопление личного состава ВСУ в Курской области планирующей авиабомбой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничной зоне Курской области личный состав и технику украинских военных поразили с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), бомбы сбрасывал истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по разведанным целям бомбами с УМПК, указало ведомство, передает ТАСС. После удара экипажи вернулись на аэродром вылета, разведка подтвердила уничтожение целей.

    Ранее Минобороны сообщало о поражении истребителем-бомбардировщиком Су-34 скопления техники ВСУ в Курской области.

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    27 сентября 2024, 07:34 • Новости дня
    Украинского чемпиона по ММА ликвидировали в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец ликвидирован в Курской области, сообщили в комитете по делам молодежи и спорта Верховной рады.

    Уточняется, что Гаврильца из Калушской общины Ивано-Франковской области ликвидировали во время выполнения спецзадания в Курской области, передает РИА «Новости».

    Известно, что мужчина служил старшим оператором группы специального назначения.

    Ранее российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

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    24 сентября 2024, 14:27 • Новости дня
    Российские силы в Курской области за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
    Российские силы в Курской области за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытались совершить пять попыток прорыва через границу России в сторону Медвежьего и Нового Пути в Курской области, все попытки отбиты, сообщило министерство обороны.

    ВСУ в этом районе потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, БМП, три боевые бронированные машины и автомобиль, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Всего украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли свыше 360 человек, 13 единиц бронетехники, включая БМП, 12 бронемашин, четыре артиллерийских орудия, две РСЗО, три станции РЭБ, четверо украинских боевиков взяты в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, 129-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 20 человек.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Гуево, Ивашковского, Зазулевки, Куриловки, Колмакова, Любимовки, Махновки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Малой Обуховки, Медвежьего, Новой Сорочины, Нового Пути, Новоивановки, Правды, Плехово, Русского Поречного, Толстого Луга, Черкасской Конопельки и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Белополья, Брусков, Бунякино, Ворожбы, Волковки, Казачьего, Кислой Дубины, Малушино, Мазеевки, Новой Слободы, Павловки, Партизанского, Речки, Свободы, Соляники, Шалыгино и Угроеды.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 16 тыс. 700 человек, 127 танков, 61 БМП, 95 БТР, 809 бронемашин, 508 автомобилей, 136 артиллерийских орудий, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной техники.

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    25 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Боец «Пятнашки» сообщил о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ

    Боец «Пятнашки» сообщил о польских и латышских наемниках в составе ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий бригады «Пятнашка» сообщил о присутствии польских и латышских наемников в рядах ВСУ в Курской области, подтвердив это информацией, полученной от пленного.

    Военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Адигам, представляющий Добровольческий корпус Минобороны России, рассказал ТАСС о большом количестве польских и латышских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных с Курской областью районах. По его словам, информация о присутствии наемников была получена от пленного, у которого нашли телефон с данными и картой, показывающей расположение их позиций.

    Адигам также поделился подробностями двухдневного штурма села Борки в Суджанском районе. По его словам, бойцы «Пятнашки» предлагали украинским солдатам сдаться, чтобы сохранить свою жизнь. Один из пленных украинских военнослужащих, как рассказал Адигам, провел около суток в подвале с погибшим сослуживцем, прежде чем решил сдаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении причастных к преступлениям против жителей Курской области украинских боевиков и иностранных наемников возбудили два уголовных дела. При этом житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ, сравнив расправы с уничтожением тараканов. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело против Джордана О’Брайана из Новой Зеландии, подозреваемого во множестве преступлений в Курской области.

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    26 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    «Ланцет» поразил украинскую БМП-2 в Курской области

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинскую БМП-2 в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничном районе Курской области барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2, что подтвердили кадры объективного контроля, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие группировки войск «Север» выявили украинскую БМП-2 в районе лесополосы, после чего было принято решение об ее уничтожении, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что «Ланцет» поразил цель прямым попаданием. Для подтверждения операции были распространены кадры объективного контроля, на которых видно, как детонирует боекомплект уничтоженной боевой машины.

    Ранее морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении.

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    26 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Вертолеты Ми-28НМ уничтожили силы и технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничной зоне Курской области российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по силам и технике ВСУ, использовав авиаракеты, после чего экипажи вернулись на базу, сообщило Министерство обороны России.

    Как говорится в сообщении, экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удар авиаракетами по личному составу и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничье Курской области, передает ТАСС.

    Там добавили, что удар был нанесен по разведанным целям противника. Экипажи вертолетов использовали авиационные средства поражения для достижения максимальной эффективности операции.

    По докладам авианаводчиков, в результате удара личный состав и бронетехника ВСУ были полностью уничтожены. После выполнения задания экипажи вертолетов благополучно вернулись на площадку вылета.

    Ранее в приграничном районе Курской области барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2.

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    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ

    Неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. По одной из версий, российские ВКС нанесли удар гиперзвуковым комплексом «Кинжал», который пробил железобетонные укрытия. Как отмечают эксперты, объект был оборудован по высшему разряду, поэтому для успешного выполнения задачи летчики могли совершить обманный маневр. Подробности

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    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии

    У Владимира Зеленского остался последний шанс спасти свой визит в США от полного провала: встреча с президентом Джо Байденом. Однако у Байдена уже дали понять, что «план победы над Россией» утвержден не будет. Вместо этого Зеленского заставили отрабатывать потраченные на Украину средства. Причем в основном как актера. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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