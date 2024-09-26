Зеленский отказался ехать в имение Трампа

Time: Зеленский отказался встречаться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Time со ссылкой на украинских чиновников, близких к Зеленскому, команды Трампа и Зеленского обсуждали возможность встречи в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Однако, по словам источников, украинская сторона исключила такой вариант, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки кампании Трампа, передает РИА «Новости».

Отмечается, что команда Зеленского предложила провести встречу с Трампом на «более нейтральной территории», например, дать совместное интервью на американском телевидении.

Источники уточнили, что все изменилось после посещения Зеленским завода для снарядов в Пенсильвании, и возможная встреча сорвалась. По словам одного украинского чиновника, Трамп, вероятно, «обиделся».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США, он также добавил, что украинский президент за каждый свой визит в США увозит 60 млрд долларов. В понедельник Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине, несмотря на его заверения быстро урегулировать его в случае победы на выборах.