И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Экс-депутата Шилкина задержали за растрату
Бывший депутат Госдумы Шилкин задержан по подозрению в крупной растрате
Следователи задержали бывшего депутата Григория Шилкина, подозреваемого в растрате в особо крупном размере, и рассматривают его заключение под стражу, сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщил источник ТАСС, Шилкин подозревается по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сейчас в Басманном суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Шилкина. На сайте суда уже появилась соответствующая отметка, подтверждающая поступление данного ходатайства.
Шилкин, родившийся в 1976 году в Архангельске, являлся депутатом Государственной думы восьмого созыва и входил в парламентский комитет по энергетике. В июле 2024 года он досрочно сложил свои депутатские полномочия.
Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) был приговорен заочно к 10 годам лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом