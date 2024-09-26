И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Избившая ученика из-за русского преподавательница в Ташкенте подралась в другой школе
Избившая ученика из-за русского языка преподавательница в Ташкенте подралась в другой школе
Преподаватель в столице Узбекистана избила ученика в одной из местных школ в ответ на просьбу вести урок на русском, после чего устроила драку в другом учебном заведении, сообщают местные СМИ.
Женщина устроила второй скандал в школе №204 Яшнабалского района города, это произошло 24 сентября, передает ТАСС со ссылкой на «Подробно.уз».
В этом заведении учится дочь женщины, подозреваемая на глазах школьников избила учительницу, за это ее приговорили к семи суткам административного ареста и штрафу примерно в 250 долларов.
Расследование предыдущего инцидента с подозреваемой, который произошел в школе №188, продолжается.
В пресс-службе детского омбудсмена страны сообщили, что педагоги должны проходить специальное психологическое обследование перед назначением на должность, людей с неадекватным поведением нельзя допускать к работе в образовательных учреждениях.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором учительница и ученик в ташкентской школе подрались, преподаватель напала на школьника из-за просьбы вести урок на русском языке.
После этого Россия запросила у Узбекистана официальных разъяснений из-за ролика.