Избившая ученика из-за русского преподавательница в Ташкенте подралась в другой школе

Избившая ученика из-за русского языка преподавательница в Ташкенте подралась в другой школе

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщина устроила второй скандал в школе №204 Яшнабалского района города, это произошло 24 сентября, передает ТАСС со ссылкой на «Подробно.уз».

В этом заведении учится дочь женщины, подозреваемая на глазах школьников избила учительницу, за это ее приговорили к семи суткам административного ареста и штрафу примерно в 250 долларов.

Расследование предыдущего инцидента с подозреваемой, который произошел в школе №188, продолжается.

В пресс-службе детского омбудсмена страны сообщили, что педагоги должны проходить специальное психологическое обследование перед назначением на должность, людей с неадекватным поведением нельзя допускать к работе в образовательных учреждениях.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором учительница и ученик в ташкентской школе подрались, преподаватель напала на школьника из-за просьбы вести урок на русском языке.

После этого Россия запросила у Узбекистана официальных разъяснений из-за ролика.