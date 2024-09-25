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    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
    Ростехнадзор назвал год массовых остановок выработавших свой срок лифтов
    Франция запретила переименование украинского села в «Шампань»
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7 в мировой экономике
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    Путин призвал расширить программу «Сделано в России»
    На улицах Угледара начались бои
    Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    42 комментария
    25 сентября 2024, 16:28 • Новости дня

    Обезобразивший «Битцевского маньяка» москвич получил 10 лет за убийство матери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вячеслав Федотов, ранее известный тем, что в 1997 году обезобразил «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина, приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство своей матери после алкогольной ссоры в августе 2023 года, сообщает столичная прокуратура.

    Как говорится в сообщении, в августе 2023 года Федотов выпивал с друзьями в квартире, когда его мать сделала компании замечание. Это привело к агрессии с его стороны, он вытолкал женщину из комнаты и избил ее, передает РИА «Новости».

    Позднее, припомнив ей ссору, Федотов забил мать до смерти. В начале сентября он завернул тело в линолеум, вывез его на пустырь, где отделил голову, вырыл яму и закопал. Суд признал его виновным по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Федотов признал вину полностью.

    Интересен факт, что в 1997 году Федотов уже был судим за причинение телесных повреждений Александру Пичушкину, известному как «Битцевский маньяк». Тогда между ними также произошла ссора, в ходе которой Федотов обезобразил лицо Пичушкина ножом, оставив шрам, ставший особой приметой серийного убийцы.

    Ранее мать серийного убийцы Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», заявила, что состояние здоровья ее сына, отбывающего наказание в колонии «Полярная сова», сильно ухудшилось, он находится на грани смерти.

    25 сентября 2024, 06:45 • Новости дня
    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии

    Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии

    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Расширение Совета Безопасности ООН не должно происходить через предоставление Германии и Японии статуса постоянных членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выразив поддержку странам Азии, Африки и Латинской Америки.

    «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от членов НАТО, Евросоюза и от их союзников, в частности, каковым является Япония», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Россия готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния». «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – отметил он.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов.

    Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Напомним, в 2023 году сообщалось, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств, по плану США, станут постоянными членами, но лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей должны стать непостоянными участниками.

    На прошлой неделе президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна,

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    24 сентября 2024, 19:35 • Новости дня
    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Ущерб по делу экс-замглавы Минобороны Иванова при возведении трех кадетских корпусов превысил 2,18 млрд рублей

    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова связано со строительством кадетских корпусов, сообщили в правоохранительных органах.

    Согласно материалам дела, Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, включая Омский и Кемеровский, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства уточнил, что все три корпуса возводила фирма «Олимпситистрой», которой руководил Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки Иванову.

    «На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», – сообщил он.

    Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. По делу экс-замминистра обороны арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    25 сентября 2024, 02:28 • Новости дня
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО

    Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима

    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим, также урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.

    «Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.

    Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».

    Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

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    24 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, решение обратиться напрямую к Путину возникло на фоне появления «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных чиновников, не является прорывным, передает РИА «Новости».

    Обсуждается возможность обращения к Путину как на уровне одной из стран, так и непосредственно самим Зеленским, пишет агентство.

    Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией. Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями. Он уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

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    25 сентября 2024, 08:23 • Новости дня
    Китайские бронеавтомобили Hushi замечены в зоне спецоперации

    Китайские бронеавтомобили Hushi с защитными экранами замечены в районе спецоперации

    Китайские бронеавтомобили Hushi замечены в зоне спецоперации
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне специальной военной операции у российских подразделений замечены китайские бронеавтомобили Hushi, оснащенные защитными экранами по бортам и над рабочим местом стрелка.

    В Telegram-канале «Уголок Ситха» были опубликованы фотографии бронеавтомобилей Hushi, которые использовались российскими подразделениями в районе специальной военной операции. На снимках видно, что техника оснащена защитными экранами, установленными по бортам, в передней части автомобиля и над рабочим местом стрелка на крыше.

    Бронеавтомобили Hushi являются полноприводными транспортными средствами с снаряженной массой 6500 кг. Как сообщалось, мощность их двигателя составляет 200 лошадиных сил, а максимальная скорость по шоссе достигает 115 км/ч. Запас хода по топливу составляет 600 км, а глубина преодолеваемого брода достигает 1,2 м. Вместимость автомобиля варьируется от 10 до 11 военнослужащих, в зависимости от модификации.

    Кроме того, в ходе операций также активно используются мотовездеходы Desertcross 1000-3, которые отличаются высокой универсальностью благодаря возможности установки различного оборудования и вооружения.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче двух автомобилей Cybertruck для нужд спецоперации. В социальных сетях Кадыров ранее сообщил, что получил от Илона Маска Cybertruck и планировал отправить его в зону специальной военной операции на Украине. Однако Илон Маск заверил, что не дарил Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.

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    25 сентября 2024, 10:24 • Новости дня
    Норвежских рыбаков прогнали выстрелом из зоны учений «Океан-2024»

    Российский корабль прогнал выстрелом норвежских рыбаков из зоны военных учений «Океан-2024» в Баренцевом море

    Норвежских рыбаков прогнали выстрелом из зоны учений «Океан-2024»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Норвежская рыболовецкая лодка MS Ragnhild Kristine была вынуждена прекратить промысел и покинуть Баренцево море, когда российский военный корабль, участвующий в учениях «Океан-2024», произвел предупредительный выстрел, чтобы отогнать судно из зоны маневров, пишут норвежские СМИ.

    Норвежское рыболовное судно MS Ragnhild Kristine, находившееся в норвежской экономической зоне Баренцева моря, подверглось нападению со стороны русского военного корабля «Адмирал Левченко», сообщает FriFagbevegelse. Экипаж из шести человек, включая штурмана Эйстейна Ортона, отказался покинуть рыбные угодья, несмотря на требования русских военных.

    «Адмирал Левченко» – большой противолодочный корабль проекта 1155. Несет службу в составе Северного флота с мая 1989 года. Бортовой номер 605.

    По словам норвежских рыбаков, русский капитан объяснил, что на этом месте проводится стрельба в рамках учений «Океан-2024», крупнейших за последние тридцать лет, в которых также участвуют китайские военные. Однако, по словам Ортона, «это не повод для отступления», и они продолжали свою работу. В ответ русский корабль произвел предупредительный выстрел, который потряс корпус норвежского судна, но не был прямым попаданием.

    Этот инцидент вызвал волну критики в адрес России от норвежских властей и рыболовных ассоциаций. Ортон заявил, что «норвежские власти должны оказывать давление на Россию с целью прекратить саботаж норвежского рыболовства и судоходства». Он добавил, что инцидент стоил экипажу около 100 тыс. норвежских крон из-за потерянного улова.

    Представитель норвежской армии Вегард Финберг подтвердил, что «русские имеют право проводить учения в международных водах», но подчеркивает, что норвежские суда не обязаны покидать экономическую зону. Представитель The Barents Observer Томас Нильсен заявил, что такие действия со стороны России являются «саботажем и не способствуют хорошему соседству».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Северного флота на учениях «Океан-2024» в акватории Баренцева моря выполнили пуски крылатых ракет «Оникс» и «Вулкан» по сложной мишени. В дополнение к этому, в небе над Баренцевым и Норвежским морями прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 в рамках тех же учений. В сентябре норвежские СМИ писали о ките-белухе Хвальдимире, подозреваемом в «шпионаже» в пользу России. Кит погиб у берегов Норвегии, предположительно, он был застрелен.

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    24 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР

    Источник: Десантники ВСУ самовольно оставляют позиции в ДНР

    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады начали самостоятельно покидать позиции в ДНР из-за недостатка боеприпасов и продовольствия, сообщил источник в российском силовом ведомстве.

    Украинские военные столкнулись с нехваткой гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них наблюдается дефицит продовольствия, бойцы долго пребывают на передовой без ротации, что негативно сказывается на их моральном состоянии. На данный момент свои позиции самостоятельно покинули 10 человек, отметил источник.

    Ранее попавший в плен к ВС России украинский военнослужащий Николай Устенко заявил, что украинских бойцов не готовят перед отправкой на передовую.

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    24 сентября 2024, 18:38 • Новости дня
    Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру

    Телеведущий Альгис Раманаускас извинился перед русскими жителями Литвы за свои призывы

    Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Литовский телеведущий Альгис Раманаускас извинился за свои резкие высказывания против русской культуры, отметив, что они не были направлены против русских жителей.

    Телеведущий литовского национального телевидения и активный блогер Альгис Раманаускас разместил в социальной сети Facebook текст с извинениями перед русскими жителями Литвы за свои призывы «убивать за русские фильмы и музыку». Извинения последовали после критики его высказываний, которые многие восприняли как угрозу русским в Литве, передает ТАСС.

    В своем посте Раманаускас подчеркнул, что некоторые его слова могли быть неправильно поняты из-за языкового барьера или из-за интерпретации со стороны его критиков, таких как депутат Миндаугас Пуйдокас. Он подтвердил свои искренние извинения и пояснил, что его высказывания касались литовцев, которые «потребляют российскую продукцию», а не русских людей.

    Раманаускас также отметил, что его слова были частью сатирического комментария, который, по его мнению, используют в русской пропаганде, и добавил, что его критика была направлена на явление, которое он называет «Русский мир».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущий Альгис Раманаускас в Литве предложил расстреливать родителей, которые при детях слушают русскую музыку или смотрят российские фильмы.

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    25 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв

    В порту Южное Одесской области произошел удар по кораблю с ракетами для F-16

    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В порту Южное Одесской области, в который направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв. Сообщается о детонации боеприпасов и срочном прибытии экстренных служб.

    По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен по порту Южное в Одесской области, куда ранее отправился корабль с ракетами для истребителей F-16. Он добавил, что корабль не стал разгружаться в порту Одессы и направился в Южное, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что мощный взрыв был слышен около 23 часов 24 сентября со стороны порта. Вслед за первым взрывом началась детонация, на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и МЧС.

    Через несколько минут произошел второй взрыв в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного. Этот пансионат и прилегающая территория используются военными Украины. Также неподалеку находится центр радиоэлектронной разведки, где были замечены иностранные офицеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по подконтрольному Киеву Херсону поражена группа операторов БПЛА украинских войск, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников. Также российские войска нанесли удары по заводу «Электросталь» в Курахово в ДНР, где ВСУ прятали украинскую технику и боекомплекты.

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    25 сентября 2024, 00:54 • Новости дня
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом

    Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом

    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна победить в конфликте на Украине, Запад «другого языка не понимает», заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.

    Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.

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    25 сентября 2024, 13:44 • Новости дня
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»

    Сенатор Долгов: Зеленский в Совбезе ООН нес бред

    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ООН устроили шоу Владимира Зеленского, но перформанс оказался провальным: западные страны не смогли продать все билеты и собрать полные залы. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что организация оказалась заложницей навязываемой Западом псевдоукраинской повестки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине.

    «ООН парализована ввиду засилья в секретариатах организации представителей западных стран. Они открыто используют в том числе свои финансовые взносы в качестве инструмента шантажа государств – членов объединения», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Подобные меры «связывают руки» ООН и осложняют выполнение объединением своего предназначения, добавил собеседник. Ярким примером стало прошедшее внеплановое заседание СБ. «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы международного развития, безопасности мира, государства – члены ООН вынуждены оставаться в псевдоукраинской повестке, которую им навязывают западные страны», – указал он.

    С этой целью туда привезли и Владимира Зеленского. «Его выступление в ООН превратилось в шоу, которое устроила администрация Джо Байдена в попытке продать миру антироссийскую авантюру под названием «Украина». Однако результатов этот перформанс не имел, он оказался провальным, не все билеты были проданы, а полный зал собрать не удалось», – иронично отметил Долгов.

    «Отношение и к Зеленскому, и к украинскому руководству становится все более критическим, – акцентировал он. – В частности, есть голоса Венгрии и Словакии, которые транслируют объективную оценку. Они, как и многие другие, понимают, что Зеленский в ООН нес бред».

    «Все его рассуждения о победе над Россией – это чистой воды демагогия. Она направлена только на одно – выбить побольше денег и оружия из западных стран», – считает парламентарий. По мнению Долгова, «разглагольствования» Зеленского также вызваны ситуацией в зоне СВО, которая становится все более драматической для ВСУ.

    «Подобная игра на публику продолжится до момента нашей победы. Только тогда пискам и визгам киевских властей будет положен конец», – добавил он. До тех же пор России стоит продолжать вести разъяснительную работу, в том числе в ООН. «Важно представлять свидетельства террористической сущности украинского руководства и соучастия в этом Запада», – заключил сенатор.

    Ранее состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН. Главной его темой стала ситуация на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что западные страны использовали мероприятие для предоставления «концертной площадки» Владимиру Зеленскому.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз – в зале заседаний Совбеза», – приводит слова дипломата РИА «Новости». По словам Небензи, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Одной из тем выступления Владимира Зеленского в Совете Безопасности стало урегулирование украинского конфликта. Так, он заявил, что боевые действия «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Россия может быть только принуждена к миру», – считает он. При этом Зеленский не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» по Украине, целью которого якобы станет завершение конфликта с Россией. При этом Зеленский не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к планам Зеленского по «саммиту мира» холодно относятся не только в России, но даже западные союзники Киева, и на то есть несколько причин.

    Коментарии (7)
    24 сентября 2024, 18:46 • Новости дня
    Lada Aura стала официальным автомобилем госслужащих

    Управделами начало закупки Lada Aura для транспортного обслуживания чиновников

    Lada Aura стала официальным автомобилем госслужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Управление делами президента России начало закупку автомобилей Lada Aura для обслуживания федеральных госслужащих в рамках программы импортозамещения и перехода на отечественные автомобили.

    Управление делами президента России приступило к закупкам автомобилей Lada Aura в стандартной комплектации для транспортного обслуживания госслужащих, сообщает ТАСС. Это решение принято в рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на использование отечественных автомобилей с высокой степенью локализации производства.

    Как уточнили в управделами, автомобили Lada Aura будут использоваться для предоставления транспортных услуг федеральным государственным органам, деятельность которых обеспечивается управлением. Автомобили будут закрепляться за государственными гражданскими служащими согласно установленному регламенту.

    Lada Aura была представлена на базе модели Vesta летом 2023 года. Среди особенностей машины – увеличенное на 25 см пространство для пассажиров заднего ряда и салон из натуральной кожи российского производства. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Президент России Владимир Путин уже опробовал эту модель, посетив на ней открытие Северного обхода Твери.

    В сентябре 2023 года глава государства поручил приоритетно использовать отечественные автомобили для чиновников. Список рекомендованных моделей уже включает марки Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval. В конце прошлого года Управделами закупило 105 машин Lada Vesta, начав поэтапную замену иностранных служебных автомобилей на российские.

    Ранее в Минпромторге заявили, что производство рестайлинговых лимузинов Aurus начнется в конце 2025 года.


    Коментарии (19)
    25 сентября 2024, 07:30 • Новости дня
    Ракетный удар по «Запорожстали» уничтожил западную технику ВСУ

    Рогов: Ракетный удар по заводу «Запорожсталь» уничтожил западную военную технику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате ракетного удара по заводу «Запорожсталь» в Запорожье, принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, была уничтожена западная военная техника, включая танки и артиллерийские установки, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинская сторона потеряла значительное количество военной техники и боеприпасов, которые находились в копровом цеху завода, передает РИА «Новости».

    Рогов уточнил, что удар был нанесен по западной военной технике. Среди уничтоженной техники оказались танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. По его словам, после удара произошла множественная детонация боеприпасов, хранившихся на территории завода.

    Также Рогов сообщил, что в момент удара происходила выгрузка большого количества военной техники из эшелона.

    Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для РСЗО и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество военных ВСУ.

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    25 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    Конгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон

    Республиканцы США потребовали расследовать использование средств на визит Зеленского

    Конгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа республиканцев в Конгрессе США обвинила администрацию президента Джо Байдена в политическом использовании средств налогоплательщиков для визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

    Как сообщает The Washington Examiner, группа из девяти республиканских конгрессменов направила обращение к генеральному инспектору Минюста США с просьбой расследовать визит Зеленского в Вашингтон. В письме выражена обеспокоенность тем, что средства налогоплательщиков могли быть использованы для организации визита в политических целях, передает ТАСС.

    В обращении республиканцы указывают на возможное нарушение федерального закона, запрещающего госслужащим заниматься политической деятельностью во время исполнения обязанностей. Законодатели отметили, что Зеленского сопровождали представители Демократической партии, что, по их мнению, связано с приближающимися президентскими выборами в США.

    Конгрессмены также выразили недовольство использованием военно-транспортного самолета Boeing C-17 и обеспечением безопасности Зеленского сотрудниками Секретной службы США. Они полагают, что это было сделано за счет налогоплательщиков и не имело отношения к национальной безопасности.

    Запрос республиканцев включает документы, связанные с планированием визита, информацию о расходах и координацию встреч украинского лидера. Это заявление сопровождается более широкими дискуссиями в США о роли Украины в политике и выборах.

    Между тем агентство Associated Press сообщает, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США. Это произошло несмотря на желание украинской стороны обсудить с Трампом план завершения конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в США планирует обсуждение применения дальнобойных видов оружия против России.

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    25 сентября 2024, 11:31 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода

    Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода

    Городскую думу Нижнего Новгорода возглавил участник программы «Время героев» Евгений Чинцов. На прошедших в сентябре выборах он победил по одномандатному округу №30 в Советском районе с большим отрывом от конкурентов.

    «Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь стала еще удобнее и комфортнее для людей», – приводятся слова Чинцова в Telegram-канале «Время героев».

    По его словам, знания и опыт, полученные в ходе обучения на программе и стажировки, уже пригодились ему на новом месте работы.

    «Программа «Время героев» очень интересная, насыщенная, а главное полезная. Сейчас я заканчиваю проходить стажировку для моей будущей работы, где мне очень пригодились знания, которые я получил на программе. Интересные спикеры, широкий спектр тем и огромный багаж знаний – это все было на программе», – подчеркнул он.

    До избрания в городскую думу Нижнего Новгорода Евгений Чинцов строил карьеру на военной службе, с 2022 года он был начальником разведки – заместителем начальника штаба по разведке танковой армии. Трижды был удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

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