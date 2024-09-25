В Индии заявили о необходимости участия в переговорах по Украине всех сторон

Глава МИД Индии заявил о необходимости участия обеих сторон в переговорах по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Джайшанкар подчеркнул, что односторонние переговоры не могут быть эффективными, и Индия ведет активные переговоры с Москвой и Киевом для возможного содействия в этом процессе, передает ТАСС.

Индия, хотя и не представляет собственного мирного плана, активно взаимодействует с обеими сторонами конфликта. Джайшанкар пояснил, что Нью-Дели делится информацией и беседами, которые были проведены с одной стороной, с другой, что, по его мнению, ценится обеими сторонами. Он отметил, что существует не так много стран, которые имеют возможность вести диалог с Москвой и Киевом одновременно.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди активно участвует в дипломатических инициативах по урегулированию конфликта. В августе он провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что Индия участвует в переговорах по урегулированию на Украине на уровне лидеров.