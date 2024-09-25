Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.39 комментариев
Средства ПВО России сбили за ночь два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
В ночь на среду российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты в России, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Беспилотники были обнаружены и ликвидированы в воздушном пространстве над Белгородской и Курской областями. В Минобороны подчеркнули, что эта атака была пресечена благодаря оперативным действиям дежурных средств ПВО. Подробностей о повреждениях или жертвах в результате инцидента не поступало.
Накануне сообщалось, что дежурные средства ПВО России успешно перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в трех областях страны.