Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.9 комментариев
Экс-министр образования Пензенской области попал под следствие за злоупотребления
В Пензе возбудили дело против экс-министра образования Воронкова
В отношении бывшего министра образования Пензенской области Александра Воронкова возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, связанное с незаконной передачей земельных участков, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Он отметил, что Воронков будет уволен с должности главы администрации Бессоновского района, передает ТАСС. Дело связано с подозрением в злоупотреблении должностными полномочиями, предусмотренными ч. 2 ст. 285 УК РФ.
Следствие утверждает, что Воронков организовал незаконную передачу более 4 тыс. кв. метров земли своему подопечному без проведения конкурсных процедур. Эта земля должна была впоследствии перейти в собственность самого подозреваемого. Ущерб бюджету района превысил 1,6 млн рублей. Уголовное дело было инициировано на основании материалов УФСБ по Пензенской области.
Александр Воронков возглавляет администрацию Бессоновского района с марта 2022 года. Ранее, с 2015 по 2021 год, он занимал пост министра образования Пензенской области.
Ранее глава городского округа Инта в Коми Владимир Киселев был арестован по подозрению в коррупции при заключении муниципальных контрактов на ремонт дорог. Кроме того, Тверской суд Москвы приговорил экс-главу «Автодора» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии за злоупотребление полномочиями и срывы сроков при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Также сообщалось, что бывшего замглавы управления – начальника полиции УМВД по Тульской области задержали по делу о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.