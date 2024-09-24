Суд приговорил виновных в теракте в Знаменском к срокам до 25 лет

Суд приговорил обвиняемых в теракте в Чечне к 24 и 25 годам заключения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева к продолжительным срокам заключения за их участие в теракте в Чечне, передает РИА «Новости». Дудиев получил 24 года лишения свободы с лишением воинского звания, а Донашев – 25 лет строгого режима также с лишением звания.

По делу о теракте, произошедшем в июле 2005 года, где были убиты 15 человек и ранены 36, суд установил, что Дудиев и Донашев действовали в составе банды Супьяна Арсанакаева и Висхана Заитова. Находясь в станице Новощедринская, они похитили мужчину, которого позже убили и использовали для совершения теракта.

Следствие выяснило, что тело похищенного, одетого в форму российского военнослужащего, поместили в автомобиль со взрывчаткой и припарковали возле жилых домов в селе Знаменское. Для привлечения внимания сотрудников правоохранительных органов и местных жителей один из обвиняемых выстрелил по автомобилю, после чего было активировано взрывное устройство.

Ранее Верховный суд России отменил обвинительный приговор в отношении трех жителей Чечни, которые ранее были приговорены к заключению на срок от 18 лет до пожизненного за организацию теракта в селе Знаменское в 2005 году.