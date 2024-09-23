Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы» – такие, как эволюция – и Божье творение, неверно и философски, и богословски.0 комментариев
Россиянам ряда регионов пообещали заморозки до минус 5 градусов
В ближайшую ночь в 24 регионах Центральной России, Поволжья и Урала ожидаются заморозки до минус 5 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он рассказал РИА «Новости», заморозки до минус 5 градусов будут в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях. В Центральном федеральном округе – в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Смоленской и Тамбовской областях – заморозки до минус 4 градусов.
Также заморозки до минус 5 градусов в ближайшую ночь прогнозируются в Приволжском федеральном округе: в Кировской и Нижегородской областях, в республиках Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Башкортостан, Татарстан и в Пермском крае.
На Урале аналогичные погодные условия прогнозируются в Свердловской, Челябинской областях и на юге Тюменской области.
19 сентября сообщалось, что классическое бабье лето с дневными температурами до 15 градусов началось в Центральной России, оно продлится до конца текущей рабочей недели.