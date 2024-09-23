Россиянам посоветовали не спешить с досрочным погашением кредитов

Финансист Пономарев призвал не гасить кредиты досрочно в ближайшие годы

Tекст: Валерия Городецкая

Банк России и многие экономисты предполагали снижение ключевой ставки до конца года, но инфляция привела к ее росту, отметил Пономарев, передает «Газета.Ru». Скорее всего, уменьшение ставки начнется не раньше следующей весны, но возможно и позже, во второй половине 2025 года, полагает он.

Это создает уникальную ситуацию, когда обслуживание существующих кредитов оказывается дешевле, чем ставки по депозитам, подчеркнул эксперт. По его словам, выгоднее положить свободные деньги на вклад, чем спешить с досрочным погашением кредита. Например, если кредит взят под 15% годовых, а деньги можно вложить под 18% годовых, то вклад покроет проценты по кредиту и даст дополнительный доход, пояснил Пономарев.

Он привел статистику, что в июне – августе прошлого года средневзвешенные ставки по кредитам находились в диапазоне 15,21–15,55% годовых на срок от года до трех лет. Для кредитов более трех лет они составляли 11,87–12,3% годовых. Особенно заметна разница в ипотечных ставках, которые в первой половине 2024 года были 2–6% годовых. Сейчас средняя ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 17,63% годовых. По прогнозу эксперта, к 2025 году доходность вкладов еще увеличится.

Напомним, Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку до 19%, что является максимальным значением с апреля 2022 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре.