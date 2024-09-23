Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.0 комментариев
Латвийские военные сломали ноги мигранту на границе
Латвийские военные сломали ноги мигранту и выбросили на белорусскую сторону границы
Латвийские военные жестоко избили и сломали ноги мигранту из Индии, после чего выбросили его через калитку для животных на белорусскую территорию, где его в изможденном состоянии обнаружили белорусские пограничники.
Как передает Госпогранкомитет Белоруссии, инцидент с беженцем из Индии произошел на латвийско-белорусской границе. Пострадавший рассказал белорусским пограничникам, что латвийские военные жестоко избивали его, нанося удары прикладами автоматов по голове и ногам. После этого, несмотря на его просьбы о помощи, его вывезли на границу и вытолкнули через калитку для животных на белорусскую территорию, передает ТАСС.
Медики, прибывшие к месту происшествия, диагностировали у мужчины переломы костей обеих ног. Сейчас он находится в Браславской центральной районной больнице, где с ним продолжают работать белорусские следователи. Госпогранкомитет отметил, что мигрант был найден в изможденном состоянии рядом с калиткой для животных в латвийском пограничном заграждении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет препятствовать мигрантам в их стремлении пересекать границу с Западом.